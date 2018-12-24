Как вырастить лесные грибы на дачном участке

Данная статья очень пригодится любителям грибов, у которых не хватает времени ездить за ними в лес. Ведь можно выращивать эти удивительные дары природы на своем собственном участке. Этот процесс имеет в числе прочих одно неоспоримое преимущество: вы сами сможете контролировать свой урожай.

Белые грибы (боровики)

Существует несколько методов по переселению боровиков из леса на огород.

1. Пересадка грибницы

Весьма трудоемкий метод, требующий особого контроля. Грибницу нелегко выкопать аккуратно, без причинения ей механического вреда. Кроме того, нужно подобрать наилучший участок для будущего грибного урожая: грибница должна находиться в симбиозе с корнями кустарников и деревьев, причем тех же, с которыми она взаимодействовала в естественных условиях обитания.

Перед посадкой в вырытую ямку кладут опавшие листья, труху, присыпают их небольшим количеством земли. После высадки грибницу следует тщательно полить.

2. Для взращивания грибов можно воспользоваться их мицелием

К этому способу прибегают многие любители грибов. Место посадки обязано обладать увлажненной почвой и располагаться не на солнце. Как и в предыдущем варианте, компост подготавливают из трухи, опилок и листьев, сверху присыпают почвой и вручную укладывают мицелий. После завершения рабочий участок поливают.

3. Самым же простым способом разведения грибов считается использование грибной рассады

Для этого шляпки грибов перемалывают, заливают их водой и дают настояться примерно сутки. Так же, как и в описанных выше способах, выбранное для посадки место удобряют компостом, поливают грибным настоем и присыпают сверху листьями. При отсутствии на участке лесных древесных пород можно осуществить высадку грибов с теневой стороны деревянных построек. Главное — не сажать боровики вблизи плодовых деревьев.

Выращивание подберезовиков

Основным условие процветания подберезовика на вашем участке является наличие живого дерева. К способам размножения подберезовиков относится размножение спорами.

Метод похож на описанное выше использование грибной рассады для получения белых грибов. Перезревшие подберезовики мелко режут, смешивают с одной столовой ложкой муки и желатинового порошка, а затем заливают получившейся смесью подготовленную почву.

Выращивание рыжиков

Как и для остальных его сородичей, для рыжика важно воссоздать естественные условия обитания. Однако способы, с помощью которых можно "одомашнить" этот гриб, совсем несложные и также заключаются в пересадке грибницы и посеве мицелия.

Важным фактом при выращивании рыжиков является контроль за уровнем воды на месте его произрастания, поскольку ее избыток может погубить гриб.

Источник фото: pxhere.com

Читайте также:

Правда и домыслы об отравлениях грибами

Белый гриб - всем грибам полковник

Самыми древними земледельцами являются грибы