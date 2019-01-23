Неприхотливая петуния: как ухаживать и защищать от вредителей

Петуния является чрезвычайно популярной разновидностью декоративной флоры, которую используют для украшения сада, домов, террас, оформления парковых клумб, а также выращивают в домашних условиях.

Предпочтение этого цветка другим обусловлено его неприхотливостью, пластичностью и продолжительностью цветения. Петунию любят многие садоводы за простоту в уходе и красивые яркие цветки самых разных оттенков: от белоснежных и желтых - до розовых, синих и даже полосатых.

Как правильно выбрать участок?

Петуния — непривередлива в отношении почвы и растет на любых суглинистых и глинистых субстратах. Однолетнему цветку не требуется подкормка. Более того, обильное внесение органических удобрений может заставить растение сильнее куститься без появления новых цветков. Петуния любит теплые участки без застоя воды.

Выращивание и уход

Петунию выращивают весной путем рассады, когда минует опасность внезапных заморозков, поскольку петуния — неморозостойкое растение. Петунии необходимы регулярный полив и хорошее освещение для ее обильного цветения.

Чтобы петуния цвела весь сезон, нужно подкармливать ее слабым раствором (0,1 процента) минерального удобрения. Однако делать это следует не чаще одного раза в две недели.

При посеве семена петунии рекомендуют смешивать с мелким сухим песком, а также с мелом или известью при кислой реакции среды почв.

В вегетационный период петунию необходимо пропалывать от сорняков, умеренно поливать и подкармливать. Осенью позволительно вносить удобрения с содержанием калия и фосфора.

Болезни петунии, вызываемые грибами и вредителями

На молодых побегах петунии часто можно встретить картофельную и другие виды тлей. Питаясь соком растения, тля является причиной остановки его роста. Для избавления от насекомых необходимо опрыскивать цветы раствором хлорофоса (0, 1 процента).

Если на корнях петунии заметны образовавшиеся вздутия, значит растение, скорее всего, стало жертвой галловой нематоды. При этом внешний вид петунии сильно ухудшается: листья желтеют, сами цветки бледнеют.

Способ борьбы с галловой нематодой: полив лунок однопроцентным раствором формалина, удаление пораженных частей.

Еще одним неприятным заболеванием петунии является серая гниль. На бутонах и побегах растения при этом образуется пушистый налет, который со временем начинает загнивать.

Эффективнее всего удалять пораженные участки цветка, а также поливать растения однопроцентной бордоской жидкостью (раствор медного купороса в известковом молоке).

Молодыми побегами петунии любит полакомиться и колорадский жук, ухудшая тем самым их цветение. Помимо опрыскивания растения хлорофосом, жуков необходимо удалять вручную.

Источник фото: pxhere.com

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