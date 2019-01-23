Неприхотливая петуния: как ухаживать и защищать от вредителей

Петуния является чрезвычайно популярной разновидностью декоративной флоры, которую используют для украшения сада, домов, террас, оформления парковых клумб, а также выращивают в домашних условиях.
Предпочтение этого цветка другим обусловлено его неприхотливостью, пластичностью и продолжительностью цветения. Петунию любят многие садоводы за простоту в уходе и красивые яркие цветки самых разных оттенков: от белоснежных и желтых - до розовых, синих и даже полосатых.
Петуния — непривередлива в отношении почвы и растет на любых суглинистых и глинистых субстратах. Однолетнему цветку не требуется подкормка. Более того, обильное внесение органических удобрений может заставить растение сильнее куститься без появления новых цветков. Петуния любит теплые участки без застоя воды.
Петунию выращивают весной путем рассады, когда минует опасность внезапных заморозков, поскольку петуния — неморозостойкое растение. Петунии необходимы регулярный полив и хорошее освещение для ее обильного цветения.
Чтобы петуния цвела весь сезон, нужно подкармливать ее слабым раствором (0,1 процента) минерального удобрения. Однако делать это следует не чаще одного раза в две недели.
При посеве семена петунии рекомендуют смешивать с мелким сухим песком, а также с мелом или известью при кислой реакции среды почв.
В вегетационный период петунию необходимо пропалывать от сорняков, умеренно поливать и подкармливать. Осенью позволительно вносить удобрения с содержанием калия и фосфора.
На молодых побегах петунии часто можно встретить картофельную и другие виды тлей. Питаясь соком растения, тля является причиной остановки его роста. Для избавления от насекомых необходимо опрыскивать цветы раствором хлорофоса (0, 1 процента).
Если на корнях петунии заметны образовавшиеся вздутия, значит растение, скорее всего, стало жертвой галловой нематоды. При этом внешний вид петунии сильно ухудшается: листья желтеют, сами цветки бледнеют.
Способ борьбы с галловой нематодой: полив лунок однопроцентным раствором формалина, удаление пораженных частей.
Еще одним неприятным заболеванием петунии является серая гниль. На бутонах и побегах растения при этом образуется пушистый налет, который со временем начинает загнивать.
Эффективнее всего удалять пораженные участки цветка, а также поливать растения однопроцентной бордоской жидкостью (раствор медного купороса в известковом молоке).
Молодыми побегами петунии любит полакомиться и колорадский жук, ухудшая тем самым их цветение. Помимо опрыскивания растения хлорофосом, жуков необходимо удалять вручную.
Источник фото: pxhere.com
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