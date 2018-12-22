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Автор Яна Кузнецова

Тысячелистник в саду: красиво и полезно

Садоводство » Цветы

Тысячелистник — яркое, красивоцветущее растение. Его часто используют в дизайне сада. Между прочим, помимо эстетических свойств, у тысячелистника в запасе есть еще и целебные свойства. Определенно, это растение заслуживает того, чтобы расти на вашем участке.

Тысячелистник в саду: красиво и полезно. 396214.jpeg

Особенности тысячелистника

Плюсом, способствующим выбору именно этой растительной культуры, является прежде всего его неприхотливость. Он устойчив к физическому воздействию, морозам, температурным перепадам. Правда благодаря его живучести тысячелистник может разрастись по всему саду, так как он склонен к самосеву. Поэтому его рост стоит контролировать.

Тысячелистник имеет одно уникальное свойство — насыщать почву серой. Соответственно, этот элемент получают все соседствующие с тысячелистником растения. Поэтому при посадке необходимо располагать его так, чтобы не навредить культурам, не любящим серу, а также помочь активному росту тех, кто, напротив, ее предпочитает.

Популярные сорта "тысячелистной" травы

Жемчужина. Небольшой кустарник с белоснежными пышными соцветиями.

Вишневая королева. Весьма оригинальный и необычный сорт тысячелистника, отличающийся насыщенным красно-розовым оттенком соцветий. Применяется для групповых посадок.

Ред вельвет. Соцветия теплых цветов — от нежно-розового до ярко-красного. Для этого сорта требуются более специфические условия, нежели для остальных, в частности, много солнечного света.

Капля росы. Сорт, устойчивый к похолоданию, поэтому способный цвести практически до заморозков. Крупные белоснежные соцветия отличаются своеобразной махровостью.

Швелленбург. Соцветия этого сорта имеют прекрасный желтый цвет, из-за чего при посадке кажется, будто бы по участку разбросаны пятнышки солнечного света. К слову сказать, этот сорт действительно предпочитает расти там, где больше солнца.

Размножение тысячелистника

Используются такие методы, как черенкование и деление. Также можно выращивать тысячелистник с помощью семян. Самый простой способ — деление кустарника. Лучшим временем для деления считается ранняя весна или осень.

При посадке в групповую композицию не рекомендуется высаживать тысячелистник семенами, так как далее будет сложно сформировать композицию. Оптимальный способ при групповых высадках — высаживание подросших растений.

Правила ухода за тысячелистником

Как уже говорилось, растение неприхотливо, в основном предпочитает солнце и нетребовательно к грунту. Подкормки не будут лишними, однако они необязательны. В летний сухой период требуется регулярный полив.

Источник фото: pxhere.com

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