Белый клевер: идеальный вариант для газона

Зеленая красивая лужайка — мечта любого человека, у которого есть свой дачный участок. Для ее создания идеальным материалом послужит белый клевер. Эта трава заполняет все пространство ровным и мягким покровом, имеет приятные белые цветы, и, ко всему прочему, не позволяет размножаться бесполезным сорным растениям.

Клевер и его разновидности — выбор многих любителей и профессионалов для создания газона.

Индивидуальные качества белого клевера

В народе белый клевер известен под названием "Белая кашка" - за свои декоративные внешние качества. Растение обладает способностью быстро разрастаться и скрывать любые несовершенства газона за счет хорошо укореняющихся побегов. Лучше всего проявляет себя в одиночку, поскольку сильное кущение затмевает собой другие травы в различных композициях.

Полезным свойством клевера белого является накапливание им азота с помощью клубеньков, имеющихся на его корнях. Это позволяет полностью исключить внесение азотных удобрений.

Благодаря своей крепкой корневой системе белый клевер часто используется для укрепления склонов и залужения пустых участков.

Клевер хорошо переносит влагу и свет, однако избыток воды для него губителен.

Как сделать газон из клевера?

Белый клевер насчитывает более 250 разновидностей, однако наиболее популярным для создания газонов считается клевер ползучий. Выбор в его пользу обуславливается высокой живучестью и неприхотливостью травы.

Примерный список процедур, необходимых для посадки этой культуры:

1. Участок перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем выравнивают поверхность земли граблями.

2. Спустя неделю начинают посев семян, которые были куплены у проверенной компании-поставщика.

3. Почву выравнивают и прикатывают с помощью катков.

4. Участок поливают.

5. Почву мульчируют торфом.

Лучшим временем для посева этой культуры считается период с середины весны и до начала лета. Если сезон выдался засушливым, то перед посадкой почву необходимо регулярно поливать.

Цветение клевера можно ожидать на второй год после посадки, в мае или июне. Когда цветки начнут увядать, газон обязательно нужно подстричь, чтобы обеспечить новое цветение.

Уход за газоном из белого клевера

Плюсом подобного газона является то, что он не нуждается в особенно тщательном уходе. Клевер стойко переносит засуху, любит дождевой. Даже если по газону из белого клевера как следует потоптаться, после полива примятые растения вновь поднимутся и будут расти дальше.

Важным моментом в уходе за газоном из белого клевера является регулярная стрижка, в противном случае трава может распространиться на другие участки. Подсохшие цветки и листики удаляют с помощью грабель для придания лужайке опрятного вида.

Регулярные удобрения также не требуются белому клеверу. При желании можно использовать фосфорно-калийную смесь и навоз.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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