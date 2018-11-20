Семь ошибок в уходе за орхидеями

За это явление отвечает корневая система, которая получает повреждения. Виной тому — переизбыток воды или удобрений, а также перегрев цветка на солнце или из-за батарей. В случае с точками причиной может быть обезвоживание.

2. Трещина по долевой жилке

Провоцирует такое явление механические повреждение, чрезмерно сухой воздух, обилие поливов и удобрений. В морозы сразу после полива не следует помещать орхидею на холодное место, лучше подставьте деревянную дощечку.

3. Наросты и шишки

Почему появляются подобные вздутия? Скорее всего, из-за отека листьев и их повреждений, возникающих при избыточном скоплении жидкости. Клетки листьев таким образом просто не успевают перерабатывать воду.

4. Пожелтевший или почерневший лист

Это свидетельствует о гниении растения, происходящем из-за застоя в сердцевине воды. Такой лист следует сразу удалить, а срез орхидеи высушить и провести дезинфекцию. Исключите полив на неделю.

5. Пожелтение листьев

Если желтеют все листья, то причины могут быть следующие:

засыхание корневой системы;

недостаток ухода или скачки температур;

нехватка железа или калия.

Однако вполне возможно, что это естественное отмирание. Разные виды орхидей живут по-разному, как и их листья: от года до пяти лет.

6. Ожоги

Они могут быть либо солнечными, либо тепловыми. Представляют собой темные пятна в желтом ободке. В целях предотвращения не допускайте нахождения орхидеи под палящими солнечными лучами и слишком близко к горячей батарее.

7. Слишком длительный контакт с водой

Если растения замачивались, а листья попали в воду и остались в таком положении на долгое время, то через несколько часов они могут стать вдавленными из-за избытка воды.

Как улучшить состояние орхидеи?

Если вы заметили проблемы с вашим растением, то сначала следует выявить возможные причины их появления. Затем, если это еще можно сделать, попытайтесь исправить свои ошибки или же просто избегайте их в следующий раз.

Если цветок перегрелся батареей, уберите его в более прохладное пространство, но не забывайте про источник света.

В случае переувлажнения корневой системы, просушите ее и исключите полив до полной просушки. Иногда на это может уйти около четырнадцати дней.

При возникновении ожогов переместите орхидею, но не пытайтесь удалить повреждения, потому что это уже невозможно, а вот нанесение лишнего вреда растению таким образом не исключено.

Листья вряд ли получится привести в первоначальный вид. Не трогайте их, если они не сильно портят общую картину, в противном случае — просто срежьте.

Источник фото: pxhere.ru

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