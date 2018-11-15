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Автор Виктория Душкина

Растения, которые цветут даже зимой

Садоводство » Цветы

Зимой часто хочется чего-то летнего и яркого. И на помощь здесь приходят растения, которые цветут в холода.

Растения, цветущие зимой. 394941.jpeg

Розы

Розы — это цветы, растущие круглогодично и радующие своей нежностью и красотой. Особенно здорово зимой выглядят удивительные синие и зеленые бутоны.

Хризантемы

У этого цветка есть множество оттенков: от синих и сиреневых до бордовых и желтых. Выбирайте те, что вам по вкусу, и с удовольствием любуйтесь на них во время морозов! Особенно красивый букет получится в сочетании с розами.

Ирисы

Ирисы привлекают необычностью своей формы и ярким цветом, особенно поднимающим настроение зимой.

Комнатные зимние цветы

Букеты — это всегда приятный подарок. Но куда более радует цветение комнатных растений в горшках! Их распускающиеся бутоны создают ощущение весны в душе, даже если за окном холода. Какие именно стоит рассмотреть?

Камелия

Это растение цветет с ноября по март, но у разных видов цветение может наступать чуть позже или раньше. Этот момент стоит уточнять у флористов перед покупкой. Камелия — очень светолюбивое растение, поэтому обязательно позаботьтесь о дополнительном освещении.

Орхидея

Орхидея по праву считается невероятно нежным растением, привлекающим глаз. А как приятно, когда зимой она вдруг дает свои аккуратные цветки!

Но необходимо учитывать ее особенности перед посадкой. Это растение любит рассеянный свет, поэтому не рекомендуется ставить его на подоконник. Лучшим вариантом будет тумбочка возле кровати или комод. Так же, как и в случае с камелией, следует позаботиться об освещении орхидеи.

Азалия

Очередное прекрасное растение, цветущее зимой. Оно напоминает маленькое дерево с большим количеством разноцветных бутонов. Родом из Китая — этот цветок символизирует долгую жизнь и процветание. Азалии необходимо обеспечить достаточно солнечное, но не жаркое и не холодное место. Она не любит сквозняков.

Цикламен

Этот цветок стоит приобретать осенью, есть смысл отдать предпочтение растению с наибольшим количеством бутонов. Однако он не так неприхотлив, как его вышеперечисленные собратья.

Цикламену необходима прохладная температура, не более пятнадцати градусов по Цельсию, в противном случае он просто перейдет в режим спячки и вряд ли порадует вас зимой.

Свет также должен быть рассеянным в целях предотвращения солнечных ожогов на листьях. В период цветения поливайте растение около двух раз в неделю, желательно в поддон.

Бромелиевые

Цветут эти зимние растения всего лишь раз в жизни, но это незабываемое зрелище. Если вы хотите чаще видеть это явление, можно выращивать побеги цветка, но это весьма непросто.

Зигокактус

Этот суккулент часто называют рождественским кактусом, поскольку цветет он в новогодний период.

Радует своим цветением относительно долго и часто: до конца января. Но для этого ему необходимы определенные условия.

Во-первых, светлое, но не под прямыми лучами солнца место. Во-вторых, определенная температура. Наилучшей для него является промежуток между семнадцатью и тридцатью градусами.

Зигокактус предпочитает влагу, поэтому нужно регулярно опрыскивать его водой, а по возможности пользоваться увлажнителем воздуха. Особенно обильным должен быть полив в период роста.

Источник фото: Википедия

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Темы зима цветы растения садоводство комнатные растения
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