Акация на даче: белая и желтая

Акация представляет собой дерево либо кустарник с соцветиями белых, желтых оттенков и чудесным запахом. Сорта акации различаются по форме кроны, цвету, условиями произрастания. В целом это растение считается несложным в выращивании. Его применяют в качестве украшения садовых участков. Некоторые виды акации способны расти в домашних условиях.

При посадке акации следует учитывать два фактора. Во-первых, она относится к растениям-медоносам, что означает его чрезмерную привлекательность для насекомых. Во-вторых, плоды акации ядовиты, и если в семье есть маленькие дети, то лучше выращивать растения в недоступном для них месте.

Ниже мы рассмотрим самые популярные сорта акации, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями.

Робиния, или акация белая

Робиния хорошо растет и развивается в средних широтах, однако очень боится сильных морозов. Робиния — это вид, который в свою очередь делится на несколько подвидов. Среди них можно выделить, к примеру, золотистую, шаровидную, зонтичную, мелколистную акации и т. д. Отличительным декоративным свойством обладает акация клейкая, чьи соцветия имеют розовато-фиолетовый оттенок.

Белая акация достигает в высоту 25 метров, широко раскидывая во все стороны свою ажурную крону. Из-за крупных размеров растение нуждается в свободном пространстве на незатененном участке с низким залеганием грунтовых вод. Рядом с акацией не должно произрастать плодовых деревьев и кустарников, которые перестанут плодоносить и развиваться при таком соседстве.

Робиния предпочтет засуху избытку влаги, поскольку при обильных осадках ее корни могут загнить во влажной почве. Яма, приготовленная для посадки робинии, должна быть небольшой глубины. Таким образом можно избежать многих заболеваний акации и предотвратить гибель ее корневой системы.

В Средней полосе России у робинии практически нет вредителей, в отличие от южных широт, где ими могут стать мешочницы и цитрусовый мучнистый червь. Для профилактики и борьбы с ними используют синильную кислоту, а также соседство криптолемуса и родолии.

Каргана древовидная, или желтая акация

Менее высокая по сравнению с белой акацией, карагана характеризуется низкой требовательностью к уходу, высокой морозо- и засухоустойчивостью. Идеально растет на супесчаных почвах. Исходя из названия, имеет ярко-желтые нарядные соцветия.

Выращивание желтой акации производят семенами или саженцами на хорошо дренажированных, освещенных участках. Перед посадкой почву подкармливают минеральными удобрениями.

Желтая акация нуждается в регулярной обрезке, а также профилактике заболеваний.

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