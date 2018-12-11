Семена для посадки: главное - свежесть?

После хорошего урожая дачники часто хотят сохранить эти семена для посадки на следующий сезон. Как это лучше сделать? Или проще и лучше купить в сезон новые семена и посеять их? Об этом рассказал президент Евразийского союза производителей и продавцов семян, первый вице-президент "ОПОРЫ России" Владислав Корочкин.

— Это зависит от культуры, поступать нужно по-разному.

Есть культуры самоплодные. Они не являются перекрестноопыляемыми. У них еще сортовые качества можно сохранить. Но у большинства культур, которые растут на огородах, они перекрестноопыляемые. То есть на цветок этого сорта попадет пыльца какого-то другого, с соседнего растения, и, соответственно, сортовые признаки в этом случае будут передаваться непонятно как. И что вырастет из этого, не очень понятно тоже.

Поэтому чистота поддержания сорта предполагает либо пространственную изоляцию, либо физическую. Физическая — это значит какая-то теплица, куда не залетают насекомые с улицы и цветки в ней опыляются либо вручную, кисточкой, либо ставится пчелиный улей, который там работает, опыляет, не вылетая на улицу. Именно так сортовая чистота и обеспечивается.

Каждый сам должен решать этот вопрос. Можно собрать семена, посеять и потом посмотреть, что из них получится. Сколько растений будут соответствовать этому сорту, сколько не будут соответствовать, или все не будут соответствовать… Растения не рождаются, они расщепляются, это школьный курс биологии, Мендель. Классическое расщепление происходит в зависимости от того, какие гены и сколько аллелей они имеют.

Если это гибриды F1, которых сейчас становится все больше, то там расщепление может быть самое разное, поскольку они сложные гибриды. Там родительские растения обычно гомозиготы, то есть однородные очень линии. Там расщепление будет либо по Менделю, либо еще более сложное.

Общие принципы сохранения семян следующие: желательны постоянная влажность, постоянная температура, не слишком высокая. Оптимальная температура хранения — где-то градусов 13-15 при минимально возможной влажности воздуха. Плохо сохраняется всхожесть при перепадах температуры и влажности.

— Какие семена лучше использовать для посева у нас, в России, — отечественные или импортные?

Я вообще не понимаю, зачем покупать импортные семена. Кстати, в последние годы я практически не вижу импортных семян в пакетиках у нас на прилавках. Вообще их практически нет, то есть мы практически полностью заместили этот продукт отечественным.

Импортные семена, действительно, очень дорогие, просто потому что там уровень цен другой, в Европе и в Америке. Если они не очень дорогие, это, скорее всего, какие-то старые семена, которые списали там и завезли их сюда.

— Как выбрать качественные семена?

— Нужно помнить, что семечко, оно живое. Оно сегодня имеет хорошую всхожесть, например, а через месяц может ее потерять. Это надо понимать.

Сроки хранения семян разные. Салаты, астровые хранятся один сезон, допустим, то есть достаточно быстро теряют всхожесть. Если еще условия как-то колеблются, допустим, они хранятся на морозе, потом попадают в тепло, еще несколько раз так, — всхожесть семечка начинает падать реально.

Многие семена хранятся достаточно неплохо, иногда пять-десять лет и больше. Но там тоже есть свои риски, поскольку когда они долго хранятся, они сегодня имеют очень высокую всхожесть, а потом, бывает и так, очень быстро ее теряют. Например, оптовик купил семена и у себя в магазине похранил их лишний сезон (даже несмотря на то, что еще срок реализации соответствует ГОСТу полностью), то семена все равно могут потерять всхожесть.

Беседовала Лада Коротун

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