Эксперт: как избежать "экстремизма садовода" и сохранить посадки зимой

Дачный сезон закрыт, но зима все же — не повод сидеть сложа руки. Какие работы садоводы и огородники могут выполнять на своих приусадебных участках и огородах в декабре? Как утеплить растения к морозам? На вопросы "Правды.Ру" ответил эксперт — председатель Московского Союза садоводов Андрей Туманов.

А.Т.: Снежный покров убережет деревья от морозов. Вообще снег — наше богатство. Можете так и написать, потому что чем больше снега, тем лучше. Снег упадет на незамерзшую почву, она и не замерзнет. То есть под снегом будет рыхлая незамерзшая почва, что хорошо для корней. Там продолжается жизнедеятельность почвы и даже некоторых корней. Так что это нормально.

Самое плохое — это "черная зима": когда снега нет, но на улице очень сильные морозы. Сейчас, вроде бы, "чёрный зимы" нет, но все равно некоторые вещи стоит утеплить.

Я буду давать конкретику, чтобы нам не обобщать… Например, посадил я осенью несколько сортов садовой земляники, очень редких сортов. Ясно, что лучше сажать в другое время. Но мне — как привезли, так и привезли.

Естественно, что моя земляника не успеет подготовиться к зиме, особенно если зима будет холодная и ветреная. Но мне деваться некуда. Я ее посадил, мне пришлось ее укрыть. Я сделал для нее бортики (такие поддоны собирают там, где мостят бордюры).

Разбиваю их, и очень хорошие получаются: либо высокие грядки, либо бортики можно сделать. Сделал бортики. И засыпал сверху листьями — на тот случай, если снега не будет.

Если снег выпал, то я сразу снегом засыпаю, и все нормально. Но снега еще не было, и я засыпал листьями. А потом выпал снег, и вот под этой листовой снежной шубкой всё прекрасно перезимует, даже не подготовленная к зиме садовая земляника.

Так что я уверен, что у меня всё выйдет после зимы отлично. Плюс что-то мне еще надо было там тоже укрыть. Что я для этого использую? Никто не поверит мне! У меня туя вересковидная в больших количествах за домом растет, и я иногда ее прореживаю.

Раньше я ее просто сжигал за ненадобностью, либо в декоративных целях использовал как-то. А тут, оказывается, что из этой туи после высыхания получается прекрасная "шуба". Просто кладешь сверху на какую-то часть земли, и половину зимы ничто не замерзает под этой "шубкой" из вересковидной туи.

Что еще… Продолжайте собирать органику. Я не перестаю органику собирать никогда. Просто зимой выставляю на балкон все, что у меня есть: огрызки, картофельные очистки, лук, свекольное…

Я ценю каждый грамм органики, потому что у всех у нас почвы плохие, у меня лично подзолистые. На органические удобрения сейчас не разоришься. А хочется поддерживать так называемый биоценоз.

На минеральных удобрениях можно всё вырастить. Я поддерживаю биоценоз, когда у меня комплекс всего. Сама почва — живая, и в почве живые организмы. То есть этот живой мир я пытаюсь поддержать с помощью органических удобрений. Но не пренебрегаю и минеральными как "скорой помощью". К примеру, опилками. У меня есть опилки, и они мне помогают что-то утеплить.

Но самое главное здесь — тоже не переусердствовать. У нас многие граждане, если уже начали чего-то делать, то это всё, хана.

Начали укрывать — ухайдакают растения. Например, это характерно с розами. Я примерно подсчитывал, что девяносто процентов роз погибает не от того, что их мало укрыли, а от того что их укутали — перекутали, и они просто сопрели.

То есть неправильное укрытие, особенно роз, или неправильное раскрытие… Рано укрыли — поздно раскрыли, они просто преют и всё. А человек ещё думает: "Ой-ой, наверное, мало их я укрыл. На следующий год я еще накручу с три короба всякой плёнки…"

Поэтому подходить надо очень осторожно и внимательно в нашем деле. Так называемый "экстремизм садовода" — это самое плохое дело. Надо всегда держаться золотой середины, не перебарщивать, уметь вовремя остановиться, и при этом ничего не бояться.

А дальше — следите за снегом. В прошлом году я чуть-чуть выезжал на достаточно большое количество времени. Не очищал от снега теплицу, и у меня проломило снегом шесть стекол. А каждое стекло сейчас, по-моему, рублей по четыреста.

Так что теплицу я держу закрытой, то есть в нее снег не попадает. Для чего я это делаю? Это дополнительное промораживание. Потому что во время промораживания, когда не под снегом, а голая земля, создаются более жесткие условия для всех вредителей, в том числе и для возбудителей болезней.

Поэтому при промораживании возбудителей становится просто-напросто меньше. Но, конечно, это не стопроцентно, что если вы там все проморозили, у вас все вредное погибло. Нет. Но это один из таких плюсиков, которые надо сделать для того, чтобы частично освободить почву от спор вредных грибов.

Беседовала Лада Коротун

Источник фото: pxhere.com

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