Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Цветы
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы
Автор Яна Кузнецова

Укроп: посадка и уход

Садоводство » Цветы

Укроп — довольно частый гость практически любого огорода. Чтобы добиться лучшей урожайности, надо знать основные правила ухода и выращивания укропа, а также выбора сорта и места для посадки.

Укроп: посадка и уход. 396950.jpeg

Виды культуры

Существуют ранне-, средне- и позднесозревающие виды.

К раннеспелым сортам относятся, например: Гренадер, Дальний, Зонтик. Срок стеблеобразовния — около двух месяцев, после этого наступает цветение. Раннеспелые сорта хорошо подходят для сбора и консервации семечек и стеблевой части растения.

Среднеспелые сорта — это Ришелье, Амбрелла. Созревание происходит на 15 дней позже, чем у ранних. Благодаря этому есть возможность собрать, кроме семенной и стеблевой частей, еще и зонтики, используемые как приправа на кухне.

Виды позднего созревания — Аллигатор, Буян. Эти виды считаются рекордсменами по количеству выспевшей зелени. Стебель созревает за три месяца.

Участок для посадки — как выбрать?

Укропу нужна нетяжелая почва, желательно с нейтральной реакцией среды, поскольку при завышенной кислотности трава начнет приобретать красноватые оттенки, а при пониженной — желтые.

Место для высадки должно быть ровным и освещенным таким образом, чтобы световой день для укропа длился не меньше 16 часов.

Укроп хорошо развивается рядом с другими культурами, однако не рекомендуется высаживать его на месте сельдерея либо рядом с ягодными кустарниками, которые имеют свойство сильно обеднять почву.

Подготовка посевного материала

Место посадки необходимо прежде перекопать и внести туда органику. Занимаются этим обычно уже с осени. В качестве удобрений подойдут навоз, компост, а также минеральная подкормка — суперфосфат, калийная соль.

Перед посадкой семена на три дня замачивают, заменяя воду через каждые шесть часов. Спустя отведенное время посевной материал размещают на влажном субстрате и ждут появления первых ростков. Перед посадкой семенной материал просушивают.

Процесс высадки укропа

Если укроп собираются выращивать для употребления в первоначальном виде, то семена сеют поперек грядок. Посев начинают с апреля, мая-месяца и продолжают вплоть до осени каждые две недели.

Летом посев осуществляется ленточным пятистрочным методом, который хорошо подходит для дальнейшей консервации растения.

Особенности ухода

Укроп считается достаточно неприхотливым растением, не требующим особого ухода. Полив укропу после посева не требуется, подкормка — тоже. Можно по желанию добавить калийные удобрения или применять зольный раствор при поливе уже взрослых растений. Кроме того, укроп надо пропалывать от сорняков и прищипывать верхнюю часть стебля, чтобы зелень получалась пышной.

Читайте также:

Укроп вместо операции

Укроп на подоконнике

Укроп и лимон — простые секреты красивых ногтей

Маленькие секреты укропной грядки

Укроп, мед, валериана — и сосуды без изъяна!

Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дача уход укроп полив грядки огород удобрение сад и огород садоводство выращиевание правила ухода огородничество
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил
Цветы и растения
Укроп: посадка и уход
Интересное и полезное
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Новости Все >
Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков
Иностранцев заставят платить налоги за недвижимость в Крыму﻿
Турция отказалась менять С-400 на американский Patriot
Судебный произвол: многодетную мать отправили в СИЗО из-за доверенности, давно утратившей силу
На фоне повышения цен пенсионерам добавили 400 рублей
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают — эксперты﻿
Ученые нашли "гены измены и верности"
Врач не смог отличить грыжу от аппендицита и погубил пациентку
Небоскреб в форме пули построили в Китае
Сейчас читают
Эскроу-счета добавят проблем дольщикам
Аналитика
Эскроу-счета добавят проблем дольщикам
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Совместимы ли диета и алкоголь
Моя семья
Совместимы ли диета и алкоголь
Читательский топ
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Почему гадание - большой грех?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Военные новости
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Власть
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым

Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.

Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Евросоюз
Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.

Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Путешествия
Туристы смогут выехать из Японии только за деньги
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Игорь Буккер Наши бомбили Берлин уже в 1941 году Игорь Буккер Александр Артамонов За "цветной революцией" во Франции стоят США? Александр Артамонов Соломон Соловьев Живущие осмысленно каждую минуту - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Судебный произвол: многодетную мать отправили в СИЗО из-за доверенности, давно утратившей силу
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
На фоне повышения цен пенсионерам добавили 400 рублей
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
Врач не смог отличить грыжу от аппендицита и погубил пациентку
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Врач не смог отличить грыжу от аппендицита и погубил пациентку
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Ученые предлагают превратить тюрьмы в санатории для зэков
История и современность Все >
"Повесть временных лет" - фальшивка?
"Повесть временных лет" - фальшивка?
Амурхан Яндиев: следователь, который подружился с Чикатило
Амурхан Яндиев: следователь, который подружился с Чикатило
Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил
Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил
Новая американская подводная лодка South Dakota готова к первой миссии
Новая американская подводная лодка South Dakota готова к первой миссии
Турция отказалась менять С-400 на американский Patriot
Турция отказалась менять С-400 на американский Patriot
Военные эксперты США "раскрыли загадку" С-500
Военные эксперты США "раскрыли загадку" С-500
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
Российская военная база в ЦАР "для людей уже существует"
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
Падение военного спутника РФ попало в трансляцию матча
Падение военного спутника РФ попало в трансляцию матча
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Специалисты разработали гель против рака молочной железы
Специалисты разработали гель против рака молочной железы
Оптимистичные люди имеют более крепкое здоровье и живут дольше
Оптимистичные люди имеют более крепкое здоровье и живут дольше
Привычка делать селфи "стирает" личность человека и делает его глупым
Привычка делать селфи "стирает" личность человека и делает его глупым
Эвелина Хомченко похвалила модную девочку
Эвелина Хомченко похвалила модную девочку
Найден ген верности
Найден ген верности
Томми Хилфигер выпустит коллаборацию с Зендаей
Томми Хилфигер выпустит коллаборацию с Зендаей
На что способны женщины
На что способны женщины
Диета "Нет диабету"
Диета "Нет диабету"
Использование зубной нити опасно для здоровья
Использование зубной нити опасно для здоровья
Мужское Все >
Ядовитая хищница скорпена
Ядовитая хищница скорпена
В России стали меньше выпивать
В России стали меньше выпивать
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Безусловный тренд: черная мебель
Безусловный тренд: черная мебель
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Как сделать маленькую квартиру более просторной
Идеи по украшению дома цветами
Идеи по украшению дома цветами
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Расчет напольного покрытия для ванной комнаты онлайн
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Почему гадание - большой грех?
Почему гадание - большой грех?
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Почему мне не нужно думать о дыхании?
Почему мне не нужно думать о дыхании?
Пять удивительных фактов о саламандрах
Пять удивительных фактов о саламандрах
90 миллионов литров этилового спирта изъяты из нелегального оборота
90 миллионов литров этилового спирта изъяты из нелегального оборота
Африканские чернокожие граждане хотят побелеть
Африканские чернокожие граждане хотят побелеть
Самые удивительные завещания в мире
Самые удивительные завещания в мире
CNN планирует выпустить новый сериал про индустрию моды
CNN планирует выпустить новый сериал про индустрию моды
Китайцы построили небоскреб в форме пули
Китайцы построили небоскреб в форме пули
60 купелей будут работать в Москве на Крещение
60 купелей будут работать в Москве на Крещение
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.﻿

Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ