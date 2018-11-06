Не чуждо ничто человеческое: как писатели садоводством увлекались

"То ли хорошие люди любят выращивать розы, то ли выращивание роз делает людей лучше". Эти слова принадлежат Роланду Брауну — автору "Руководства любителям роз". (Благодаря опечатке он известен также как Рональд Биау).

Стоит только взглянуть на перечень знаменитых литераторов, обожавших садоводство, и всякие сомнения в истинности приведенного выше заключения тут же отпадают.

Удивительно, но факт: многие литературные гении очень любили физическую работу на свежем воздухе и посвящали ей ничуть не меньше времени, чем написанию романов.

Некоторые из них, к слову, видели в садоводстве свое второе призвание и крайне охотно наделяли персонажей своей страстью к разведению цветов или работе в огороде.

Агата Кристи с тем же тщанием, с которым описывала очередное расследование, занималась цветоводством. В 1938 году, сумев приобрести участок Гринвэй в графстве Девон, она собственными руками превратила его в поистине райский уголок.

В своем саду Кристи разводила мимозы, экзотические магонии, а также более 50 видов эвкалиптов и гигантские рододендроны.

Особой страстью писательницы были камелии. Под чутким присмотром мастера детективов благоухали около 200 их видов. Ничуть не удивительно, что известный сыщик, Эркюль Пуаро, однажды также был удостоен главного приза за выведенный им новый прекрасный сорт роз.

Редьярд Киплинг ни минуты не сомневался, как распорядиться денежным вознаграждением Нобелевской премии, — начать благоустраивать свой любимый сад.

Автор "Книги джунглей" мог несколько часов в день размышлять над расположением клумб и грядок или писать стихи о своем прекрасном саде и великолепной природе графства Суссекс.

Киплинг любил разводить розы, выкопал на своем участке декоративный пруд и пристроил прекрасный навес для старой раскидистой груши.

Вальтер Скотт души не чаял в своем саду: разведению экзотических деревьев он посвящал немало сил и времени. Свой участок фермы на берегу реки Туид в Шотландии он украсил замечательным парком из дубов, сосен, кленов и буков.

Разбил в нем прогулочные дорожки, украсил их клумбами из роз. Скотт любил, когда к нему в гости приезжали друзья и коллеги, чтобы полюбоваться творением его ландшафтного гения.

Свое восхищение живописным видам в разное время выразили Уильям Вордсворт, Джордж Гордон Байрон и Вашингтон Ирвинг.

Джейн Остен с раннего детства часто работала на свежем воздухе. Посвятив себя писательству, она наделила любовью к садоводству героев своих романов.

Семейство Остен — заядлые огородники — выращивали горох, картофель, помидоры, крыжовник и клубнику. Фруктовые деревья радовали их богатыми урожаями, а буйство цветов в саду служило прекрасным источником вдохновения. Джейн ухаживала за клумбами васильков, гвоздик, роз, маргариток и кустами сирени.

Лев Николаевич Толстой по праву занимает место передовика среди российских писателей-садоводов.

Фруктовый сад в Ясной Поляне и, правда, поражал своими размерами: тысячи яблоневых деревьев, слив и груш украшали усадьбу.

В теплице заботливо выращивались персики и апельсины. Особой страстью Льва Николаевича были березы. На свой гонорар от публикации романа "Война и мир" он засадил ими большую часть своего поместья.

Помимо садоводства, Лев Николаевич занимался разведением овец, лошадей и японских свиней, увлекался пчеловодством.

Источник фото: webtenerife.co.uk

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