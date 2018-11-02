Правильный уход за клубникой в осенний период

Чтобы собрать много клубники в новом дачном сезоне, стоит начать подготовку уже в осеннее время года. Как же нужно готовиться?

Большинство огородников знает, что осенью необходимо пропалывать клубнику, тем самым освобождая ее от разных видов сорняков, заниматься обрезкой клубники, избавляться от пораженных кустов, производить обрезку усиков, подкармливать растение.

Следует разобрать подробнее каждый из перечисленных пунктов.

Уборка осенью грядок клубники

После завершения плодоношения ягоды нужно тщательно исследовать растение. Необходимо будет обрезать или сжечь все растения, которые сильно иссохли, либо заражены грибковыми болезнями и инфекциями. Помимо этого полезным занятием будет прополка сорняков.

Борьба с болезнями и вредителями

Нужно выяснить, чем было заражено растение и какими вредителями оно было испорчено, далее следует провести обработку специальными средствами.

Самое главное — не оставить клубнику зимовать с болезнями и вредителями. К сожалению, нет единого средства, которое бы уничтожило на клубнике паутинных клещей и предотвратило распространение мучнистой росы. Можно применять различные вещества для защиты от болезней и недругов.

Народный метод для хорошей защиты клубники

В осенний период народным решением является приготовление смеси из ботвы помидоров. Нужно собрать порядка десяти килограммов ботвы и добавить к ней около десяти литров теплой воды температурой порядка пятидесяти градусов Цельсия.

Продержать в таком состоянии ботву следует около трех часов, а после прокипятить на протяжении двух часов, далее хорошо процедить и дождаться, пока остынет.

Измельчите при помощи терки хозяйственное мыло, добавьте к полученному раствору, далее нужно все хорошо размешать и после разбавить с помощью воды примерно два к одному.

Затем необходимо наливать раствор таким образом, чтобы часть его оставалась на листьях растения.

Обрезание усиков клубники осенью

Если в ваши планы входит размножение клубники, то тогда усики обрезать не стоит. В ином же случае поросль нужно убирать, так как она будет забирать на себя все ресурсы, которые, в свою очередь, необходимы клубнике во время зимы.

Заниматься обрезанием можно как днем, так и вечером, желательно, чтобы было довольно тепло и сухо.

Не следует вырывать усики у клубники, так вы сильно испортить весь куст. Лучшим вариантом будет использование секатора.

Так же не стоит срезать усики слишком коротко. В длину они должны достигать порядка восьми-десяти сантиметров.

Обновление грядок под клубнику

Если при приобретении клубники она имеет темно-бардовый цвет, это указывает на то, что растением были утрачены все ресурсы и питательные вещества. Это знак того, что стоит заменить кусты.

Лучше всего этим, конечно, заняться в осенний период, так как, посадив кусты осенью, урожай вы сможете получить уже в следующем летнем сезоне.

Для получения молоденькой поросли — в середине или конце лета стоит прикопать усики и выждать момент, когда они прорастут, затем просто отсоедините их от куста матери. Молоденькие кусты лучше всего сажать в начале осени.

Также перед зимой следует утеплить клубнику. Можно накрыть ее тонким органическим слоем. Благодаря таким методам ваша клубника останется здорова и даст вам довольно крупный урожай в следующем году.

Источник фото: pxhere.com

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