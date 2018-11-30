О чем молчат самые древние в мире деревья

Деревья всегда очаровывали людей. Это самые большие живые существа на нашей планете и одни из самых красивых. Деревья появляются как символы во многих религиях и вдохновляют художников на протяжении тысяч лет.

Деревья также являются самыми старыми живыми организмами на Земле. Это прямая связь с тысячами лет истории. Возраст деревьев делает их уникальными для научных исследований. Их годовые кольца особенно полезны для того, чтобы узнать об изменениях климата, которые произошли много тысяч лет назад.

Самым старым живым организмом на земле является сосна в США. Ей около 4700 лет, это дерево росло, когда египтяне строили пирамиды.

Шри Маха Бодхи - фикус, растущий на Шри-Ланке. Это самое древнее дерево в мире, которое имеет зафиксированную историю — более 2300 лет. Ему поклоняются более 2000 человек ежедневно, потому что считается, что это саженец дерева Бодхи, под которым принц Гаутама достиг просвещения и стал Буддой более 2500 лет назад.

Дерево гинкго - один из древнейших видов деревьев, все еще существующих сегодня. Гинкго росло 160 миллионов лет назад, когда динозавры ходили по земле. Но около семи миллионов лет назад оно исчезло. Так считали ученые, пока гинкго не было обнаружено в Японии в 1691 году. Буддийские монахи продолжали культивировать дерево. Сегодня оно популярно для посадки в парках и садах и широко используется в медицине.

Деревья могут быть примером того, что сотрудничество лучше для общества, чем конкуренция. Ученые только начинают понимать, как все это работает. Сообщество деревьев, растущих вместе, разделяет все имеющиеся ресурсы друг с другом. Таким образом, сильные деревья будут делиться питательными веществами и водой с более слабыми деревьями, которые получают меньше солнечного света. Они делают это через свои корни, через почву, а также через сети крошечных грибов, которые растут в почве между ними.

И они делятся не только с деревьями одного и того же вида. От совместной работы сообщество деревьев усиливается. Корни гигантских деревьев красного дерева, например, растут вместе под землей. Как будто они держатся за руки. Это означает, что они намного устойчивее при сильных ветрах или наводнениях.

Деревья, выращенные в городских условиях, не живут так долго, как деревья, которые растут в естественной среде, возможно, потому, что они более изолированы. И люди, которые работают с деревьями, знают, что лесное сообщество с хорошей смесью разных видов сильнее и более устойчиво к болезням и насекомым. Людям стоит брать пример с деревьев.

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