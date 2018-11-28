Кислотность почвы: почему она важна и как ее определить

Реакция среды почвы или ее кислотность является одним из важнейших свойств почвы и показателем ее плодородия. Разные растения по-разному реагируют на одну и ту же реакцию среды, поэтому для хорошего роста и развития необходимо знать их предпочтения и следовать им.

Виды кислотности почв

Кислотность почв подразделяют на актуальную (активную) и потенциальную (скрытую). Для садоводов особенно важен первый вид, который обуславливается наличием и концентрацией ионов водорода. Активная кислотность измеряется величиной рН, и в зависимости от ее значения почвы делятся на три основные группы:

— кислые почвы (рН меньше 6,5);

— нейтральные почвы (от 6,5 до 7,5);

— щелочные почвы (больше 7,5).

Комфортной для большинства растений считается нейтральная, слабокислая или слабощелочная реакция среды, от 4,5 до 7,9 рН.

Способы определения кислотности

Для измерения кислотности почв можно воспользоваться помощью специалистов и лабораторными анализами, однако существуют более простые методы.

Чаще всего для определения кислотности пользуются подручными индикаторами. Обычная лакмусовая бумажка при контакте с почвенной суспензией сможет дать довольно точное представление о том, с какой почвой вы имеете дело.

Для приготовления суспензии образец земли заливают водой, хорошенько перемешивают и оставляют на полчаса. Спустя отведенное время в воду опускают лакмусовую бумажку, которая изменит свой цвет на один из трех: красный означает, что перед вами кислый раствор, фиолетовый — нейтральный, а синий — щелочной.

Если под рукой не нашлось лакмусовой бумажки, то в качестве индикатора подойдут листики черной смородины. В настойку из нескольких листьев, залитых кипятком, бросают комочек земли, а затем по цвету определяют кислотность почвы: красная вода означает кислую реакцию среды, зеленая — нейтральную, синяя — щелочную.

Как изменить реакцию среды?

Кислые почвы, широко распространенные в нашей стране, неблагоприятны для большинства видов растений. Из-за повышенной кислотности почва теряет много ценных питательных элементов, полезной микрофауны, которая улучшает ее структуру, накапливает в себе токсические вещества.

Чтобы понизить кислотность почв, можно воспользоваться следующими методами:

1. Известкование — самый распространенный способ раскисления почв.

2. Внесение в почву древесной золы.

3. Использование препаратов с кальцием, в частности толченого мела.

4. Использование сидератов — растений, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры и свойств. Для кислых почв в качестве сидерата хорошо подойдет люпин.

Щелочная реакция среды также негативно влияет на рост и развитие растений. Для повышения почвенной кислотности используют:

1. Торф.

2. Компост и навоз.

3. Кислые комплексные удобрения.

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