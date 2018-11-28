Кислотность почвы: почему она важна и как ее определить

Реакция среды почвы или ее кислотность является одним из важнейших свойств почвы и показателем ее плодородия. Разные растения по-разному реагируют на одну и ту же реакцию среды, поэтому для хорошего роста и развития необходимо знать их предпочтения и следовать им.
Кислотность почв подразделяют на актуальную (активную) и потенциальную (скрытую). Для садоводов особенно важен первый вид, который обуславливается наличием и концентрацией ионов водорода. Активная кислотность измеряется величиной рН, и в зависимости от ее значения почвы делятся на три основные группы:
— кислые почвы (рН меньше 6,5);
— нейтральные почвы (от 6,5 до 7,5);
— щелочные почвы (больше 7,5).
Комфортной для большинства растений считается нейтральная, слабокислая или слабощелочная реакция среды, от 4,5 до 7,9 рН.
Для измерения кислотности почв можно воспользоваться помощью специалистов и лабораторными анализами, однако существуют более простые методы.
Чаще всего для определения кислотности пользуются подручными индикаторами. Обычная лакмусовая бумажка при контакте с почвенной суспензией сможет дать довольно точное представление о том, с какой почвой вы имеете дело.
Для приготовления суспензии образец земли заливают водой, хорошенько перемешивают и оставляют на полчаса. Спустя отведенное время в воду опускают лакмусовую бумажку, которая изменит свой цвет на один из трех: красный означает, что перед вами кислый раствор, фиолетовый — нейтральный, а синий — щелочной.
Если под рукой не нашлось лакмусовой бумажки, то в качестве индикатора подойдут листики черной смородины. В настойку из нескольких листьев, залитых кипятком, бросают комочек земли, а затем по цвету определяют кислотность почвы: красная вода означает кислую реакцию среды, зеленая — нейтральную, синяя — щелочную.
Кислые почвы, широко распространенные в нашей стране, неблагоприятны для большинства видов растений. Из-за повышенной кислотности почва теряет много ценных питательных элементов, полезной микрофауны, которая улучшает ее структуру, накапливает в себе токсические вещества.
Чтобы понизить кислотность почв, можно воспользоваться следующими методами:
1. Известкование — самый распространенный способ раскисления почв.
2. Внесение в почву древесной золы.
3. Использование препаратов с кальцием, в частности толченого мела.
4. Использование сидератов — растений, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры и свойств. Для кислых почв в качестве сидерата хорошо подойдет люпин.
Щелочная реакция среды также негативно влияет на рост и развитие растений. Для повышения почвенной кислотности используют:
1. Торф.
2. Компост и навоз.
3. Кислые комплексные удобрения.
Источник фото: pxhere. ru
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