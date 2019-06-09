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Автор Евгений Стриж

Тонкое искусство декинга

Садоводство » Ландшафт print

Даже голливудские звезды частенько проводят отдых на личных виллах, наслаждаясь природой. Но для того, чтобы отдых был максимально приятным, участок нужно подготовить, и искусство декинга нам очень в этом поможет. Декинг — это создание деревянных настилов, которые позволяют расставить мебель и аксессуары, не боясь испачкать их. Звучит несложно, но есть у декинга и своя специфика.


Пейзаж под окнами Различные возможности...

Выбираем дерево

Под понятие декинга попадают и отдельные настилы, и цельные деревянные веранды. Часто можно увидеть декинг у бань и патио — по деревянному настилу приятно ходить даже босиком. Однако под открытым небом, особенно с учетом российской погоды, выдержит больше сезона далеко не каждое дерево. Так что подбирайте доски из деревьев тропических пород: красное дерево, секвойю, кумару или кемпас так просто "не запугаешь".

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Если для вас данные виды деревьев — удовольствие слишком дорогое, есть и альтернативные варианты:

  • декинг из ДПК, или древесно-полимерного композита. Под этой аббревиатурой скрывается смесь опилок и пластика, что делает материал более долговечным. При выборе помните, что лучшее соотношение пластика и опилок — 1:1;
  • декинг из ДСП, или древесно-стружечных плит, дополнительно покрытый защитными реагентами. Самый дешевый вариант, производится обычно в виде готовых плиток-модулей, которые легко собираются в нужную фигуру. Но служит существенно меньше двух предыдущих.

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Монтируем

Для того, чтобы ваш декинг радовал глаз как можно дольше, стоит учесть следующие особенности:

  • площадка должна проветриваться снизу, так что стоит чуть приподнимать декинг при монтаже, а не просто класть его на землю. Оптимальная высота — около 10-15 см;
  • если вы монтируете декинг из досок — старайтесь делать это вразбежку во избежание длинных швов;
  • периметр декинга стоит продумать заранее и особенно тщательно проработать момент выравнивания. Торчащие по бокам декинга доски нивелируют всю его привлекательность;
  • рекомендуется оставлять между досками или плитами зазоры примерно в миллиметр, чтобы улучшить вентилируемость;
  • если монтаж декинга производится на неподготовленный грунт, стоит сначала закрыть его геотканью — во избежание проблем с сорняками.

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И конечно, в зависимости от климата в вашем регионе стоит задуматься о защитной пропитке. Например, при влажном и жарком лете рекомендуется антигрибковая обработка.

При соблюдении этих нехитрых правил ваш декинг будет радовать как вас, так и гостей вашего участка уютом и комфортом. Одно из ключевых преимуществ такого элемента дачи — универсальность: на деревянном настиле можно как просто отдохнуть в кресле с книгой, так и устроить шумную вечеринку, не вытаптывая газон.

Фото превью: thewalls.ru

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Темы декинг деревянный настил ландшафтный дизайн
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