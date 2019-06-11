Ваша первая орхидея: от простого к сложному

Орхидеи — это очаровательные и невероятно красивые цветы, которые привлекали людей многие тысячелетия. В основном, этот цветок выращивают только опытные садоводы, и новичкам кажется, что это непосильный труд. Конечно же, без препятствий не обойтись, но у всего есть маленькие хитрости, которые вы сегодня узнаете.



В Аптекарский огород привезли почти две тысячи орхидей...

1 хитрость — покупаем растение правильно

Проще всего приобрести растения в каком-нибудь цветочном магазине или на специализированном рынке, но тут могут возникнуть затруднения, потому что, как правило, выбор там небольшой, да и растения могут оказаться некачественными. Поэтому важным моментом при покупке является поиск садовода, который профессионально разводит орхидеи и осуществляет их продажу. При этом вы получаете не только качественное растение, но и полезные советы по выращиванию и дальнейшему уходу. Также, у садовода обязательно найдется большое количество видов этого цветка, вы можете присмотреться, что вам больше нравится, и чтобы вы хотели видеть у себя дома. Желательно заранее посмотреть об этом в интернете, так вы не только определитесь с собственным решением, но и не будете задерживать продавца.

Если же от приобретения у садовода вы отказываетесь, то при покупке в магазине обратите внимание на состояние корней орхидеи. Корни — это важная часть растения, которая дает ему рост и развитие, поэтому осмотрите их на наличие ран, сломанных частей и на цвет — он должен быть белым или светло-зеленым.

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2 хитрость — устанавливаем комфортную температуру

Видов орхидей бесчисленное количество. Поэтому после того, как вы принесли растение в дом, узнайте, какой температурный режим необходим вашему виду растения, из различных ботанических источников. У каждого растения свои особенности и "привычки", которые не подойдут к другому, даже родственному, виду. Есть орхидеи вечнозелёные, и они постоянно нуждаются в тепле в течение всего года. Меньше 15°С для них катастрофа и вследствие этого они могут быть подвержены гибели.

Также температура влияет и на цветение. Орхидеи необходимы средние температурные условия, чтобы начать распускать бутоны, в идеале — это 16-19 °С.

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3 хитрость — правильно освещаем

Орхидеи — это в светолюбивые растения, существует только несколько видов, которые не совсем рады свету (например, фаленопсисы). Несмотря на это, солнце для этого растения является злейшим врагом. При попадании солнечных лучей на листья, случаются необратимые вещи, при которых растение "затухает" и засыхает. Горшок с цветком следует ставить у окон, которые выходят на запад или восток, в этом случае орхидея будет получать достаточно света и не поражаться солнцем.

Главное запомните, не важно, какой у вас опыт в садоводстве и в выращивании орхидей, все приходит с опытом и у вас обязательно все получится. Старания всегда награждаются!

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Фото превью: why-not.pro