Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Цветы
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Катерина Ульянова

Ваша первая орхидея: от простого к сложному

Садоводство » Цветы print

Орхидеи — это очаровательные и невероятно красивые цветы, которые привлекали людей многие тысячелетия. В основном, этот цветок выращивают только опытные садоводы, и новичкам кажется, что это непосильный труд. Конечно же, без препятствий не обойтись, но у всего есть маленькие хитрости, которые вы сегодня узнаете.


В Аптекарский огород привезли почти две тысячи орхидей...

1 хитрость — покупаем растение правильно

Проще всего приобрести растения в каком-нибудь цветочном магазине или на специализированном рынке, но тут могут возникнуть затруднения, потому что, как правило, выбор там небольшой, да и растения могут оказаться некачественными. Поэтому важным моментом при покупке является поиск садовода, который профессионально разводит орхидеи и осуществляет их продажу. При этом вы получаете не только качественное растение, но и полезные советы по выращиванию и дальнейшему уходу. Также, у садовода обязательно найдется большое количество видов этого цветка, вы можете присмотреться, что вам больше нравится, и чтобы вы хотели видеть у себя дома. Желательно заранее посмотреть об этом в интернете, так вы не только определитесь с собственным решением, но и не будете задерживать продавца.

Если же от приобретения у садовода вы отказываетесь, то при покупке в магазине обратите внимание на состояние корней орхидеи. Корни — это важная часть растения, которая дает ему рост и развитие, поэтому осмотрите их на наличие ран, сломанных частей и на цвет — он должен быть белым или светло-зеленым.

Читайте также: Семь ошибок в уходе за орхидеями

2 хитрость — устанавливаем комфортную температуру

Видов орхидей бесчисленное количество. Поэтому после того, как вы принесли растение в дом, узнайте, какой температурный режим необходим вашему виду растения, из различных ботанических источников. У каждого растения свои особенности и "привычки", которые не подойдут к другому, даже родственному, виду. Есть орхидеи вечнозелёные, и они постоянно нуждаются в тепле в течение всего года. Меньше 15°С для них катастрофа и вследствие этого они могут быть подвержены гибели.

Также температура влияет и на цветение. Орхидеи необходимы средние температурные условия, чтобы начать распускать бутоны, в идеале — это 16-19 °С.

Читайте также: Сорта и виды садовой лилии поражают воображение

3 хитрость — правильно освещаем

Орхидеи — это в светолюбивые растения, существует только несколько видов, которые не совсем рады свету (например, фаленопсисы). Несмотря на это, солнце для этого растения является злейшим врагом. При попадании солнечных лучей на листья, случаются необратимые вещи, при которых растение "затухает" и засыхает. Горшок с цветком следует ставить у окон, которые выходят на запад или восток, в этом случае орхидея будет получать достаточно света и не поражаться солнцем.

Главное запомните, не важно, какой у вас опыт в садоводстве и в выращивании орхидей, все приходит с опытом и у вас обязательно все получится. Старания всегда награждаются!

Читайте также: Как вырастить водяную лилию в своем саду

Фото превью: why-not.pro

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы сад цветы орхидея комнатные растения
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Ваша первая орхидея: от простого к сложному
Новости спорта
Польза физических нагрузок для детей
Репродуктология
Питание во время родов
Новости Все >
Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020
Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр
Ионов открыл счет в матче Россия - Кипр
Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Армия Латвии предупредила граждан о передвижениях военной техники НАТО
Колосков: УЕФА в крымском вопросе не будет спрашивать Украину
Глава МИД Швеции сравнила отношения Стокгольма и Москвы с танго
Иркутский губернатор рассказал о травме спины, которую получил, катаясь на мотоцикле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Кошелек
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Прибалтика
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер
Комментарии
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Песков: акции в поддержку Голунова 12 июня могут "стать препятствием для праздничной атмосферы"
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Песков: акции в поддержку Голунова 12 июня могут "стать препятствием для праздничной атмосферы"
Джулиан Ассанж: от начала до ареста
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Отток капитала из РФ за первые месяцы 2019 года вырос почти вдвое и составил $35 млрд
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Как в России вернуть власть народа
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Как в России вернуть власть народа
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ