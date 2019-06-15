Правила безопасности в саду во время грозы

Весна и лето — время садоводства, а жаркие дни лета предвещают дожди и грозы. Важно знать о безопасности в саду во время грозы. Опасная погода может наступить очень неожиданно, а сады и молния могут быть очень плохой комбинацией.



Гроза и сильный ветер обрушились на Москву — видео

Несмотря на то, что за молниями интересно наблюдать, они чрезвычайно опасны. Исследования показывают, что 240 000 человек во всем мире получают травмы от молнии каждый год, а 24 000 человек погибают. Национальное управление океанографии и атмосферы сообщает, что в Соединенных Штатах в среднем погибает 51 человек из-за ударов молнии каждый год. Относится к безопасности в саду или на открытом воздухе всегда следует серьезно.

Читайте также: Правила поведения во время крупного града

Вот несколько советов по безопасности в саду, которые стоит помнить и соблюдать, особенно когда грозы неизбежны. Ознакомьтесь с ними — предупрежден, значит вооружен.

Следите за погодой. Следите за внезапным ветром, затемнением неба или скоплением темных облаков. Ищите убежище, как только услышите грохот грома, и оставайтесь в нем до 30 минут после последнего удара грома. Имейте ввиду, если вы достаточно близко, чтобы слышать гром, вы рискуете получить удар молнии.

Не ждите. Даже если вы не видите облаков, иногда может начаться гроза "из ниоткуда". Если вы чувствуете, что ваши волосы встают дыбом, немедленно ищите убежище. Если вы находитесь вдали от дома, ищите полностью закрытое здание или автомобиль с металлическим верхом. Беседка или навес не обеспечивают адекватной надежной защиты.

Читайте также: Итак, каковы основные правила безопасности в грозу?

Избегайте открытых площадок и объектов, которые могут проводить электричество, таких как отдельные деревья, ветряные мельницы, колючая проволока или металлические заборы, велосипеды или веревки для белья. Даже небольшие металлические предметы, такие как садовые инструменты, могут проводить электричество и вызывать серьезные ожоги во время грозы.

Держитесь подальше от бетонных стен или полов и никогда не опирайтесь на бетонную конструкцию во время грозы. Молния легко проходит сквозь металлические прутья в бетоне.

Читайте также: Тайна молний Зевса раскрыта

Отойдите от воды, включая бассейны, джакузи, садовые пруды или ручьи.

Избегайте возвышенностей; ищите низкую область, такую ​​как овраг, ров или траншея. Если вы не можете добраться до безопасного сооружения, присядьте с руками на коленях и согнутой головой. Никогда не лежите на земле.

Читайте также: Как вести себя во время стихийного бедствия (Советы)

Фото превью: AwesomeWorld. ru