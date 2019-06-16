Описание сорта малины Карамелька

Только от одного названия сорта становится сладко, вкусно. Малина Карамелька является молодым сортом, который хорош в выращивании, ягоды сорта вкусны, пахнут лесной малиной, в них содержится много сахара.



Советы Александра Ганичкина. Выращивание малины

Над выведением сорта работала 10 лет селекционер Шиблева из Нижнего Новгорода. Сорт успешно зарекомендовал себя, в феврале 2016 его внесли и зарегистрировали в Госреестре.

По высоте кусты достигают 1, 5 метра, ветки кустов не падают от большого количества ягод, шипов мало, листья темно-зеленые. Цветение начинается в июне и заканчивается с летним сезоном. Кусты имеют мужские, женские цветы, опыления не требуют. Первый урожай можно ожидать во второй половине июня. Плоды невероятно сочные, плотные, с великолепным ароматом, имеют конусообразную форму, ягоды красного цвета, сладкие, вкусные, но если кусты растут в тени, то можно почувствовать кислинку.

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Среди положительных качеств отмечается хорошее перенесение зимних морозов, ягоды дарят большой урожай, после сбора ягоды будут храниться месяц, отличаются хорошим товарным видом.

Выделяют несколько недостатков, например, садоводы говорят, что у куста образуется много новых побегов, сорт очень привередлив в уходе. Кусты плохо переносят засуху. Сорт устойчив только к некоторым болезням, больше всего склонен к антракнозу, септориозу, пурпурной пятнистости.

Малина ремонтантная неприхотлива, однако чтобы цветение повторялось, ей нужно много солнца, поэтому место подбирается солнечное, защищенное от ветра. Сажать кусты необходимо на расстоянии 70 см. Почва должна быть легкой, плодородной. Посадка малины осуществляется в марте, сентябре.

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В весеннее время укореняют зеленые отпрыски, в осенний период высаживают черенки-однолетки с хорошей развитой корневой системой, осенью растение лучше укоренится. Перед посадкой земля перекапывается, удобряется.

Малина наградит приличным урожаем того садовода, кто за ней много ухаживал.

Необходимо производить полив два раза в неделю, при засухе поливы производятся чаще. На один полив необходимо 15 литров воды.

Избежать болезней поможет опрыскивание специальными средствами, производите обработку от вредителей, потому что малину любит тля, малиновый жук.

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Кусты не нуждаются в подвязке.

Подкармливайте кусты весной азотным веществом, во время цветения подойдет калийное удобрение, в осенний период внесите органику.

Кусты малины необходимо подвязывать, оставляя лишь небольшие пеньки. Процедура производится с первыми морозами.

Полученный урожай можно употреблять свежим, делать из ягод варенье, компоты, джем. Плоды можно замораживать, они не потеряют вкуса.

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Фото превью: Фрукты и ягоды