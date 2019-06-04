Неприятное соседство: что нельзя сажать друг c другом

В этой статье мы продолжаем вести речь о растениях, которым некомфортно и опасно соседствовать с друг другом. В прошлой части мы разобрали, с чем ненужно сажать яблоню, вишню, сливу и абрикос. Эту статью мы также начнём с деревьев.



Разумный огород. Капуста

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В прошлый раз мы описывали, что яблоню нельзя сажать с можжевельником, поскольку он является переносчиком грибка — ржавчины. Груше можжевельник также опасен, особенно вид "казацкий".

Не переносит груша вишню с черешней. Всё из-за их корневых систем: они вытесняют корни груши. Также вишня с черешней более "жадные" на впитывание полезных веществ, чем груша, поэтому последней мало что остаётся. Помимо прочего они имеют общих вредителей. При поражении одного дерева заболеют остальные. Но при этом черешня также страдает от груши, поскольку та выделяет вредные для неё химические вещества (процесс аллелопатии).

Груша также не переживает соседства с барбарисом. Барбарис в целом подавляет рост растений. Для груши он также опасен тем, что может на долгое время подавить плодоношение и имеет схожих вредителей. Рост груши также подавляет роза (хотя они и родственники), сирень, пихта, калина и жасмин.

Бук также подавляет грушу, но уже своей мощной корневой системой.

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Персик не любит всех тех, кто имеет пышную крону. Поскольку персик очень светолюбив, то тень может сильно ослабить его.

Рядом с вишней и черешней персик постарается отклониться. Отклонение может достигать 45 градусов, из-за чего его урожайность падает. Связано это и с кронами, и с вредителями и с корневой системой. Но вишня с черешней также чувствуют себя неуютно рядом с персиком.

Яблони и груши относятся к персику примерно также. Хотя именно персик играет большую доминантную роль в уничтожении конкурентов.

И на этом мы закончили с деревьями — переходим к кустарникам.

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Красная смородина не уживается с малиной и крыжовником. Всё из-за их общего вредителя — крыжовниковой огневки. Это серо-коричневая бабочка до 3,6 см обожает откладывать яйца на всех трёх перечисленных кустах. Зелёные гусеницы с чёрной головкой активно поедают листья, плоды и цветы, оставляя за собой паутинный след. Самое неприятное, что гусеница не поедает кожуру плода — можно спокойно взять ягоду в рот, а окажется, что в ней нет мякоти кроме гусеничной. Борются с паразитом с помощью экстракта хвои (на 100 г хвои литр кипятка), раствором дустового мыла, горчичным настоем (на ведро воды 100 г горчицы) и т. д.

Красная смородина не уживается и с хвойными деревьями, поскольку из-за них она может заболеть столбчатой ржавчиной. Этот грибок чаще поражает листья. Избавиться от него можно с помощью опрыскивания 1% бордосской водой и хлорокисью меди.

А трава осока может вызвать бокальчатую ржавчину, с которой бороться можно с помощью 1% бордосской воды.

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Всё то же самое касается и чёрной смородины. Только осока поражает её чаще. Также чёрную смородину лучше не сажать рядом с крыжовником из-за их общего паразита — крыжовникового пилильщика. Это насекомое откладывает яйца на молодых листьях. После чего из них вылупляются голубо-зелёные гусеницы с чёрными точками. И если в первый сезон гусеницы ещё не чувствуют себя полноценными хозяйками, то на следующий год они спокойно могут съесть всю крону. Избавиться от них можно ранней весной, полив смесью из 2 стаканов золы, и по 1 столовой ложке молотого перца и сухой горчицы (после этого накрыть плёнкой). Также их погубит 50 % трихлорметафос-3 и раствор (10%) Карбофоса.

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А теперь мы подобрались к низкорослым растениям.

Огурец не переносит соседства с любыми ароматными растениями, поскольку они влияют и на вкус, и на рост. К таким культурам относятся: базилик, иссоп, кинза и душица.

Также огурец не любит картофель. Он также может угнетать рост огурцов. Также сказывается и разный уход.

Из-за ухода огурцу вредны и помидоры. Если огурец любит влажный воздух и ограниченные поливы, то томат ровно наоборот. Паслёновые также плохо влияют на овощ в целом.

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Сами томаты страдают от картофеля. Он вообще замедляет рост многих растений, не только овощных культур, поскольку высасывает активно все полезные вещества из земли. Помимо прочего от картофеля на помидор может перейти колорадский жук. Его красные в чёрные точки личинки и сам жук активно поедаю плоды. От вредителей можно избавиться с помощью Бацикола и Дендробацилина, а также отвара чистотела, горькой полыни, золы и одуванчика.

В целом, томаты не могут соседствовать с репой, горохом, укропом, фенхелем и баклажаном.

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Лук и чеснок нельзя сажать с горохом и фасолью. Они, когда растут, цепляются за перо растений, тем самым "удушая" их, перекрывая сокодвижение. Также лук лучше не сажать рядом с капустой, поскольку у них разный режим удобрений и полива.

Морковь не переносит ароматных трав, особенно укроп. Со свеклой они также не дружат, поскольку являются конкурентами за полезные вещества. А сельдерей может привлечь некоторых вредителей.

Свеклу лучше не сажать рядом с горчицей — влияет на вкус.

С горчицей также враждует листовой салат.

В целом, на овощи больше влияет режим полива. Среди них нет такой страшной конкуренции, как у деревьев.

На этом списке, где были упомянуты все самые популярные культуры, мы закончим статью. Будем надеяться, что описанные советы помогут вам вырастить прекрасный сад и огород.

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Фото превью: ВКонтакте