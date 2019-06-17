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Автор Анастасия Дунина

Идеи, как украсить ваш участок

Садоводство » Ландшафт print

Прошло уже то время, когда участок выдаваемой земли весь отдавался под грядки и садовые деревья. Сейчас дача всё меньше ассоциируется с постоянными перекопками, ломотой в пояснице и огромными запасами на зиму. В наше время многие дачники обустраивают свой участок именно для отдыха от городской суеты, либо полностью отдавая землю под декоративный ландшафт, либо же совмещая грядки и зоны отдыха. Но так или иначе, в самом начале пути строительства и дизайна необходимо как следует попотеть, чтобы уже в будущем с чистой совестью отдыхать среди зелени. В этой статье мы разберём самые интересные и продуктивные элементы ландшафта.


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Выбрать идеальный участок крайне сложно, а может даже и невозможно: часто на земле найдётся какой-то недостаток. Например, это может быть неровный наклон участка или даже сильные перепады. Бороться с этими проблемами довольно затратно, поэтому проще обыграть данный момент.

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Например, перепад земли можно "увеличить", после чего обыграть с помощью с помощью бордюра. Так пятачок перепада ограждается камнями, кирпичом или чем-то ещё, создавая некий каскад. Заборчик должен получиться ровный в 90 градусов. Если же вы не хотите заморачиваться с выравниванием ограждения, то можно участок перепада засадить декоративными густыми кустами, а на верх участка провести декоративную лестницу для спусков и подъёмов. Следует учесть, что лестница предполагается и при создании каменного забора, иначе забираться на высь будет сложновато.

Клумбы всегда ценились как элемент садового декора. Сейчас очень популярны так называемые миксбордеры. Это те же клумбы, но состоящие из разных видов культур. Данные участки "строятся" чисто по фантазии автора. Хотя и есть определённые правила. Первое, на первый план выходят низкорослые растения (не более 40 сантиметров), затем цветы повыше (до 60), дальний план можно засадить кустарником или низкими деревьями (от метра). Задний план может состоять также из вьющихся растений, например, плюща. Второе, растения должны уметь жить с друг другом. Ни один сорт не должен выбивать другой. Например, ромашка аптечная — очень не конкурентоспособное растение. Поэтому в дикой природе такая ромашка растёт в гордом одиночестве, вдалеке от других быстрорастущих трав. Также при подборе трав нужно соблюдать условия, в которых они будут расти — важно, чтобы все выбранные вами травы могли прижиться в этих условиях. К самим же условиям относятся кислотность почвы, тень/свет, увлажнённость почвы, тип грунта и т. д. Третье, не стоит засаживать миксбордеры малолистными цветами — листья дадут густоты.

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Видов таких клумб довольно много. Так оригинальными миксбордерами считаются те, где происходит сочетания не только декоративных культур, но и овощных. Особо хорошо в клумбах смотрятся тыквы и некоторые сорта перца (Капсикум).

В декорировании пару лет назад появилась мода на стены из мха. Такие стены выглядят красиво и даруют ощущение присутствования на природе и в городе, в квартире. Стену мхом можно покрыть полностью, а можно нарисовать специальной "краской" узор или рисунок. "Краску" можно сделать самим. Необходимо: литр воды, пять горстей мха, взятых из леса или ещё откуда-то, два стакана кефира, три чайных ложки сахара и три столовых ложки магазинного гидрогеля. Всё это смешивается в густую консистенцию. Этой смесью красится участок стены. Позеленеет стена примерно через месяц.

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Следует запомнить, что мох, росший на дереве, подойдёт для деревянных поверхностей, а лишайник, росший на земле — на каменных. Саму же стену надо через день опрыскивать водой, как до "зеленения", так и после. Если результат оказался отрицательным, то на эту же стену можно ещё раз пройтись спецкраской.

Голые стены домов и пристроек можно украсить не только мхом или различными вьющимися растениями, но и специальными настенными горшками — часть их стенки не вогнута специально под стену. Подобные горшки смотрятся гармоничней, чем обычные кашпо, подвешенные к стене на проволоку.

Одна из частей садового ландшафта состоит в дорожках. Одни из самых недорогих, но интересно смотрящихся материалов для дорожек — спилы деревьев (особенно хвойных). Эти спилы укладываются прямо на газон на некотором расстоянии друг от друга. Дорожка получается прерывистой, но зато затраты меньше. Можно из спилов сделать и цельную брусчатую дорожку, когда дерево подгоняется в единую толстую линию. Но, в принципе, зачем тратить лишние деньги, если одиночные круги смотрятся также неплохо и даже поинтересней (личное мнение).

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И ещё один красивый и интересный элемент дизайна — подсветка. Здесь же, опять же, делается всё на вкус и цвет. Подсветка может быть в виде единой светодиодной ленты, в виде отдельных фонариков или же в виде гирлянды. Обычно подсветку прокладывают по бокам дорожек, и здесь будут хороши как цельные ленты, так и отдельные светильники. Подсветку можно устроить и в клумбах. В миксбордерах так будут хорошо смотреться фигурные фонарики, которые дополняют дизайн клумбы. Некоторые садоводы проводят подсветку у каждого дерева — не сколь гирлянда по всему стволу, сколько светодиодная лента в специальном круговом углублении по окружности дерева. То есть на расстоянии от 30 сантиметров от ствола дерева создаётся углубление. Лучше всего, когда подкапывается вся площадь окружности до ствола. В этом случае получившиеся стенки закладывают пластиком или камнем, а вниз кладут ленту. Получается своеобразное освещение. Но такую подвеску необходимо делать крайне аккуратно и задумывать во время посадки саженца, чтобы в будущем не навредить коревой системе.

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В целом, подсветка может быть абсолютно разной. Например, ещё одно интересное сочетание представляет собой спил дерева (для дорожек) со встроенным фонариком в середине спила. В этом случае у фонарика должна быть хорошая защита, чтобы люди спокойно по такой дорожке продолжали ходить.

Это лишь некоторые моменты из возможного декора дачи. Вариантов конечного дизайна — великое множество, и всё зависит от ваших воображения и средств. Но будем надеяться, что в любом случае вид вашего участка будет радовать ваш глаз и вызывать восхищение у гостей и соседей.

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Фото превью: dodachi.ru

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