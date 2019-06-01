Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Цветы
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Диана Гаврилова

Лучшие растения для подвесных горшков

Садоводство » Цветы print

Нет ничего более привлекательного в саду, чем полная, каскадная подвесная корзина, переполненная цветами. Посадка растений в подвесную корзинку не столь сложна, как вы думаете. Выбор растений для выращивания в корзине зависит от личного выбора цвета и предпочтений — хотите ли вы длинные висячие стебли, полные цветов, которые могут вырасти на 60 см или более, или вы предпочитаете что-то поскромнее?


Мир цветов. Украшаем сад растениями.

1. Фуксии

Экзотически выглядящие цветы этого удивительного растения цветут  в течение всего лета. Фуксии — многолетние висячие растения, которые можно хранить в теплом месте зимой и снова вешать в саду весной и летом! Фуксии — хорошо известное и очень популярное растение, многие виды культивируются и из выносливого кустарника получаются чудесные висячие сорта, которые легко наполнят корзину и будут разрастаться с большой скоростью.

Читайте также: Выращиваем лаванду у себя в саду

2. Бакопа

Часто используется в качестве наполнителя растений в смешанных корзинах. Бакопа является ценным растением в подвесных корзинах, ее легко выращивать, и она будет удобно растягиваться на высоту более 45 см, распускаясь маленькими синими или белыми цветами. Эти изящно выглядящие, но невероятно крепкие растения идеально подходят для добавления в цветовые корзины.

Читайте также: Розы и их лучшие сорта для создания цветника

3. Лобелия

Лучшие растения для подвесных горшков. 403819.jpeg
Фото: дачная жизнь

Лобелия распространяется каскадом по краям подвесных корзин, как будто она была создана для этой задачи! Маленькие цветы появляются в таком огромном количестве на каждом растении, что на расстоянии оно может выглядеть как один цветной блок.

4. Калибрахоа

Лучшие растения для подвесных горшков. 403820.jpeg
Фото: Беккер

Внешне калибрахоа очень похожа на петунию, эти плодовитые цветущие растения становятся все более популярными с каждым годом. Длительно цветущие растения столь же яркие, как и петунии, но покрыты гораздо меньшими, изящными цветами. Калибрахоа устойчивы к летним ливням и будут хорошо расти как на солнце, так и в тени, что делает их идеальными для выращивания в более тусклой зоне сада, которой требуются яркие краски.

Читайте также: Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход

5. Остеоспермум

Лучшие растения для подвесных горшков. 403821.jpeg
Фото: Rozarii.ru

Остеоспермум естественно устойчив к засухе, что делает его идеальным для корзин и горшков. Их также можно сажать в подвесные корзины, так как их способность к быстрому распространению заставит их переходить через край корзины, что придаст им шарообразную форму.

6. Настурции

Лучшие растения для подвесных горшков. 403822.jpeg
Фото: Dommovik.ru

Настурции невероятно легко вырастить из семян, они могут вырасти до 100 см в длину. Цветовая гамма настурций феноменальна: от кремово-белого до темно-бордового и множества промежуточных, включая те, которые действительно меняют цвет!

7. Вербена

Лучшие растения для подвесных горшков. 403823.jpeg
Фото: flo.discus-club.ru

Эти абсолютно легко выращиваемые растения могут обеспечить потрясающее сочетание оттенков как в горшках, так и в корзинах. Они, как правило, растут более компактно, и поэтому они образуют массу цветов, которые мягко растекаются по краю контейнера.

Читайте также: Неприхотливая петуния: как ухаживать и защищать от вредителей

Фото превью: tatural.ru 

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы цветы садовые советы растения для подвесной корзины
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Лучшие растения для подвесных горшков
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10
Здоровье и профилактика
Понизить давление поможет синий свет
Новости Все >
Минфин посоветовал давать детям карманные деньги в школу
В случае отмены закона об украинском языке на Украине произойдет госпереворот - вице-спикер Украины
Косово присоединится к Албании в случае непризнания Евросоюзом
МИД России: Косово продолжает обострять межнациональные отношения
Русскому географическому обществу передали усадьбу "Соллогубов" в Серпухове
Изменение движения в Москве позволит создать новые парковочные места
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела
Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения
Инспекторы на роликах будут следить за столичными парковками
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Южная Америка
Жительница Колумбии наказала мужа за измену публичным позором

Жена заставила мужа проехать по людной улице без одежды.

Жительница Колумбии наказала мужа за измену публичным позором
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Балканы
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Балканы
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы

Почему сербы не воюют за свои земли в Косове и Метохии, где зарождались сербская государственность, сербское православие?

Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Происшествия
Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8

Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Мир. Новости мира
Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня в жаркие дни
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Любовь Степушова Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны Любовь Степушова Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Эксперты: пенсионная реформа стала началом конца власти
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Чиновницу из Югры наказали за совет жителям поднять "пятую точку"
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики с незначительными ограничениями
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Академик РАН: ожидания населения посткоммунистических стран не реализовались
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ