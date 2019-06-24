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Автор Злата Кузнецова

Все о сорте малины Полька

Садоводство » Плодовые print

Мы любим лето не только за теплые деньки, но и за сладкие, сочные ягоды, которыми так приятно насладиться, полакомиться в жаркий день. Одной из таких является малина сорта Полька, иногда можно встретить название Полка. Сорт считается ремонтантным, славится не только вкусовыми качествами, но и быстрым созреванием. Малину выращивают по всей Европе и далеко за ее пределами.


Выбор и посадка малины // Forumhouse

Плоды малины можно попробовать уже в конце июля и наслаждать вкусом ее плодов до конца осеннего периода. Урожай она принесет весьма высокий, который собирают два раза в год. Ягоды крупные, насыщенно-малинового цвета, имеют форму конуса, присутствует легкая кислинка. Ягода очень ароматная.

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К достоинствам сорта относится то, что она принесет дачнику высокий урожай, плодоношение длительное, ягоды не текут, не гниют. Сорт отлично подходит для консервации. Кусты не содержат большое количество шипов, поэтому во время собирания ягод, переживать не стоит. Сорт устойчив к грибковым, вирусным заболеваниям.

К недостаткам относится ее плохая переносимость к морозам и высоким температурам, выше 35 градусов жары. Кусты в обязательном порядке необходимо затемнять. Корни подвержены многим болезням. Кусты необходимо подкармливать азотом, калием.

Стоит отметить, что достоинств у Польки гораздо больше, чем недостатков, поэтому можно смело выращивать данный сорт на даче.

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К посадке стоит отнестись серьезно, иначе она может не дать хорошего урожая. Сажайте малину в освещенных и полутеневых местах. Перед посадкой земля удобряется. Сажать малину рекомендуется в весенний и осенний период, она отлично приживается, при условии, если посадочный материал будет хорошим.

Сорт Полька размножается корневыми отростками, либо черенками, последние нарезают летом, весной.

Ухаживать за культурой стоит с начала посадки и до конца сезона.

Необходимо проводить чистку земли около кустов от сорняков, рыхлить, можно промульчировать почву, чтобы меньше заниматься поливом.

Полив необходим простой, либо капельный. Садоводы со стажем предпочитают капельный, потому что во время засухи, земля всегда останется увлажненной.

Обрезать малину можно один, два раза в год. Удаляются погоны, которые вымерли за зиму и поврежденные вредителями.

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Для достижения максимального урожая необходимо подкармливать кусты. Весной процедуру производят с помощью минеральных удобрений, с обилием азота. На зиму необходимо подкормить кусты перегноем.

Малина редко болеет. Ее большим вредителем считается тля, от которой кусты обрабатывают специальными препаратами 3 раза в год.

Полька считается хорошим сортом, ягод хватает на консервацию и на еду.

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