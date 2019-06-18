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Автор Диана Гаврилова

Для начинающих: самые легко выращиваемые овощи

Садоводство » Овощи print

Вы мечтаете собрать свой собственный урожай, но просто не знаете, с чего начать?


Четыре сезона. Выращивание рассады разных видов овощей. Комплексная программа

Хотите знать, какие овощи легко выращивать? Есть виды, которые без проблем растут как в огороде, так и в горшках. Об этом и будет эта статья.

1. Листья салата

Хрустящие свежие листья с фантастическим диапазоном вкусов. Попробуйте сеять салат в течение летних месяцев, а через 3 недели вы будете резать свежие листья для своих сэндвичей! Более того, они будут продолжать расти, так что вы можете собирать их снова и снова.

2. Редис

Приправьте свои салаты хрустящими, острыми редисками. Их легко выращивать в контейнерах или сажать их прямо в землю в течение всего лета.

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3. Картофель

Сажайте картофель в конце февраля и марте в картофельных пакетиках, которые только частично заполнены компостом. Когда зеленые побеги начинают появляться над почвой, просто покройте их большим количеством компоста. Повторяйте до тех пор, пока мешок не заполнится, и тогда вам нужно только поливать их! Настоящее веселье наступает в конце сезона, через 10-20 недель, когда листва начинает желтеть и отмирать. Разложите пакет и покопайтесь в почве, чтобы собрать свой собственный картофель.

4. Горох

Горох — это беспроблемный овощ, который любит прохладную погоду. Посейте горох прямо в землю с марта по июнь и с нетерпением ждите невероятного сладкого свежего гороха с июня по август. Все, что им нужно, — это опора для их стеблей — просто установите проволочную сетку или сетку между опорами на каждом конце ряда.

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5. Зеленый лук

Придайте своим салатам хруст с небольшим количеством быстрорастущего зеленого лука. Он не требует ухода, растет быстро. Соседство с мятой поможет избавить лук от луковичной мухи.

6. Стручковая фасоль

Дайте ей достаточно места и натяните на опорную раму. Следите за тем, чтобы у фасоли было достаточно влаги, и она отблагодарить вас отличным урожаем в течение всего лета. 

7. Помидоры

Помидоры настолько быстрые, что вы можете наблюдать, как они растут, поэтому они являются идеальным овощей для новичков. Кустарники неприхотливые, не требуют дополнительных условий, поэтому вам нужно только заниматься их подкормкой и поливать их.

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8. Свекла

Самый легко выращиваемый корнеплод. Часто употребляется в салатах, но одинаково вкусно употребляется в пищу в вареном и в свежем виде, как овощ. Свеклу можно высевать прямо во влажную почву с марта по июль. Когда появится ботва, проредите рассаду до 5 см друг от друга. С мая по сентябрь вы можете рассчитывать на сбор собственной яркой сочной свеклы.

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Фото превью: Ботаничка.ru

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