Наверное, садоводам знаком кабачок Цукеша, он неприхотлив и дает приличный урожай. Если вы не слышали про этот чудесный сорт, то предлагаем познакомиться поближе.
Цукеша относится к скороспелому сорту цукини. Сорт компактный, не оставляет плетей. Молодые плоды имеют темно-зеленый цвет, на спелых кабачках образуются крапинки салатового цвета, иногда они могут приобрести желтизну. Плоды имеет цилиндрическую форму, кожура тонкая, гладкая. Внутри кабачка находится белая, нежная, хрустящая мякоть.
О кабачке можно получить больше положительной характеристики, чем отрицательной.
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Урожай в теплице достигает 12 кг. Дружное плодоношение. Отмечают его отличное хранение, без потери вкусовых качеств. При правильном хранении, внешний вид не портится. Устойчив к любому роду заболеваний. Стоит отметить, что во время плодоношения, кабачку необходимо обеспечить кропотливый уход.
Для посева кабачка, земля должна быть плодородной, легкой. Избегайте мест с грунтовыми водами, иначе он загниет. Выбирайте место, где росли томаты, лук, бобовые. Выращивают кабачок семенами, чтобы он дал хороший урожай. Для начала семена вымачивают целые сутки в настое из золы, либо препарате "Энерген". Затем семена укутывают на два дня во влажную салфетку, не забывая ее увлажнять, проветривать, температуру необходимо поддерживать теплую + 22 градуса.
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Сеять начинаю их в конце мая, начале июня в шахматном порядке. В теплицу можно сеять в апреле. В каждую 5 сантиметровую лунку необходимо поместить 2 — 3 семени. Между лунками необходимо выдержать расстояние 60 см. Как появятся первые всходы, удалите плохие ростки, оставив в каждой только один.
Стоит отметить, что у Цукеши большие листья, которые ему мешают. Под ними темно, сыро, с этим связаны частые загнивания плодов. Чтобы этого не произошло, обеспечьте ему хороший уход.
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Постелите сухую траву под кустики, это делается с целью того, чтобы плоды лежали на мягких "подушечках", этот способ обеспечит и воздух корням.
Полив производится в том случае, если земля под мульчей станет сухой.
На один цветущий куст, необходимо 10 л воды.
Воду необходимо лить под корень, порадовать куст и полить его полностью можно лишь в жаркие дни.
Вода, которой поливают кабачки, должна быть теплой, температура должна достигать 20 градусов тепла. Полив производиться строго лейкой, во избежание загниваний плодов.
Урожай дачник может собирать в конце июня по август. Зрелый кабачок достигает в длину 35 см. Урожай храните в холодильнике, либо в погребе. Свежие плоды подойдут для любого блюда, их часто консервируют, делают салаты, они очень вкусны в запечённом виде.
Иногда кабачок сорта Цукеша используют в медицинских целях.
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Фото превью: Про ферму
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