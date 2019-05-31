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Автор Злата Кузнецова

Сажаем на участке вишню Любская

Садоводство » Плодовые print

Сочные, вкусные плоды вишни любят взрослые и дети. Сорт Любская является популярным в России с 1947 года. Это сорт народной селекции, после его записали в Госреестр. Это редчайший случай, когда сорт народной селекции, да еще рекомендованный к выращиванию не на всей территории России, включен в Госреестр.


Зона комфорта. Плодовые деревья

Дерево вырастает высотой 2.5 метра, корневая система развита хорошо, уходит вглубь на 2 метра. Листья имеют насыщенно-зеленый цвет, овальную форму с мелкими зазубринами по краям. Цветки имеют белый окрас.

Вишни созревают на ветках кистям от 2 до 4 штук, имеют красный цвет. Мякоть сочная с легкой кислинкой, красного цвета, имеет маленькую косточку.

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Вишня Любская имеет множество положительных сторон. Дерево приносит 25 килограммовый урожай, рядом с хорошо опыляемыми деревьями она принесет до 35 кг урожая. После высадки деревца, урожай появится спустя 2-3 года. Его бутоны не вымерзают при повторных морозах. Дерево имеет компактную форму, его не трудно обрезать. Неплохо переносит морозы.

К минусам относятся, что дерево часто поражается вредителями, потому что кора дерева имеет много трещин, через которые они проникают.

Живя в северных областях, вишню необходимо утеплять, иначе она может вымерзнуть. Чтобы дерево прижилось, его нужно сажать весной. Поскольку вишня имеет кисловатый вкус, она отлично подойдет для компотов и других заготовок. Из — за того, что дерево живет 15-25 лет, его относят к существенному недостатку.

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Покупайте саженцы в специальных питомниках, магазинах, чтобы выросло здоровое дерево. Необходимо приобретать двухлетние саженцы, потому что они отлично приживаются в любое время посадки. Хороший саженец имеет двухметровую высоту, если ниже, то это означает, что дерево подкармливали вредными удобрениями, его не следует приобретать.

Перед посадкой обязательно осмотрите саженец на наличие повреждений, обнаружив их, срежьте. Чтобы корни не были сухими, выдержите их в теплой воде в течение 12 часов.

Чтобы посадить саженец, необходимо выкопать яму глубиной 60 см, диаметром 80. Выкопанную землю необходимо смешать с тремя ведрами перегноя, 150 г сульфата калия, 1 кг фитосфоритной муки. Установите в ямке колышек, который необходимо просто вбить, затем подвяжите к нему саженец.

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После посадки дерево нужно полить, поливы должны быть регулярными. Большего всего дерево нуждается в жидкости в весеннее время и во время созревания ягод.

Землю рыхлят весной, летом, осенью, чтобы снизить количество поливов, промульчируйте почву торфом. Однако ее необходимо менять, что она не загнивала, иначе в ней разовьются грибок, бактерии.

Мы писали ранее, что дерево подвергается нападкам вредителя, используйте инсектициды, например Фуфанон, Актеллик, помогут народные рецепты.

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Темы вишня плодовые деревья сорт вишни Любская
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