Почему на вишне нет ягод?

Часто случается так, что после обильного цветения вишни ягод не появляется — хотя ухаживали за ней грамотно и своевременно. Причины далеко не всегда кроются в банальных вредителях или проблемах с самим деревом, и многих дачников данная ситуация ставит в тупик. Как понять, что случилось? Мы собрали наиболее часто встречающиеся проблемы.



Четыре сезона. Посадка деревьев

В саду нет сорта-опылителя

Самая частая и банальная проблема, о которую "спотыкаются" новички-садоводы. Дело в том, что большая часть сортов вишни — самобесплодна, то есть для опыления понадобится пыльца другого сорта. Именно поэтому для нормального урожая в саду стоит высаживать несколько разных сортов вишни. Подобрать сорт-опылитель достаточно просто — нужно лишь знать, какой сорт уже растет в вашем саду. Вот наиболее популярные комбинации.

Уже растет: Незябкая. Высаживаем: Маяк, Владимирскую, сладкую Раннюю.

Уже растет: Захаровская. Высаживаем: Нижнекамскую, Маяк, сладкую Раннюю.

Уже растет: Гриот Победа. Высаживаем: Полёвку, Захаровскую, раннюю Сладкую.

А если вы только начали задумываться о том, чтобы посадить вишню — обратите внимание на сорта, умеющие самоопыляться: Шоколадницу, Щедрую, Стойкую и прочие.

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Вишня в саду — не сортовая

Такая проблема характерна для любителей взять у соседей или знакомых черенок-другой на размножение. Если вы решили взять корневую поросль, то помните — размножить таким способом можно лишь корнесобственные вишни. А привитые вишни вам не подойдут, потому что ниже места прививки (которая чаще всего делается ближе к кроне) поросль будет несортовой.

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На вишне повреждены почки

Часто зимние морозы сильно влияют на вишню, в частности, повреждая ее почки. Чаще всего определить сильное промерзание можно по нехарактерному цветению: в верхней части — ни одного цветка, а в нижней все как обычно.

Чаще всего "граница" цветения отмечает то место, в котором кончался снежный покров, защищавший ветки. Поэтому для регионов с холодной зимой опытные садоводы советуют сажать вишни не выше 2,5 метров — такие лучше переживут зиму, да и укрыть их снегом даже в малоснежную зиму будет проще.

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Вишня замерзла весной

Проблема с заморозками может "достать" вишню и весной, поскольку цветет она довольно рано. Если вы видите, что тепло придет еще не скоро, стоит задуматься о приостановке цветения вишни — для этого аккуратно укройте землю под ней толстым слоем снега. Дополнительно его можно посыпать сверху соломой или мульчой, чтобы он дольше не таял. Такой способ помогает отсрочить цветение на срок от 4 до 7 дней.

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Фото превью: Суперсадовник