Как грамотно выбрать саженцы

Выбор саженцев — нелегкая порой задача даже для опытных садоводов. Огромное количество точек продаж, невероятный ценовой диапазон и обилие сортов вводят в ступор многих дачников, которым всего-то хочется "посадить кустик малины", а заморачиваться и читать про все многообразие ее сортов не хочется. В этой статье — универсальные советы о том, как выбрать саженцы оптимального качества.



Советы Александра Ганичкина. Выращивание малины

Зрим в корень

Наиболее частой ошибкой покупателей саженцев, слабо в них разбирающихся, становится покупка двухлетних саженцев. Им кажется, что они выглядят более здоровыми и солидными, однако важно помнить — чем моложе саженец, тем легче он приживется. Соответственно, однолетнему саженцу намного проще приспособиться к новому месту, чем двухлетнему. Так что не стоит брать самые большие.

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Далее — корневая система. Один из ключевых аспектов, которые легко увидеть даже неопытному садоводу — подсушенные корни. У любого саженца корни должны быть слегка влажными, что скажет об их свежести. Соответственно, мимо продавцов, которые ставят или кладут саженцы корнями на землю или кузова машин без защиты, мы проходим сразу. Качественный саженец всегда продается либо во влажной мешковине, либо и вовсе в кадушке с землей.

Стоит и самому подготовиться к транспортировке покупки: пригодятся газета, пленка и пульверизатор. Если после покупки продавец отдает вам саженец с беззащитными корнями, просто аккуратно оберните их газетой, смочите ее и оберните пленкой. Так вы защитите корни от высыхания.

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Осматриваем ветки и кору

Для любого саженца есть простой способ проверить, не умер ли он: достаточно отщипнуть микроскопический кусочек коры. Если под ним обнажился зеленый слой — то саженец свежий, если коричневый — то нет. Далее — немного специфики для конкретных саженцев:

на саженцах яблонь, слив, груш и вишен возрастом от 2 лет должна быть следующая структура стволика: основной "проводник" и 3-5 "скелетных" веток, которые растут в разные стороны. Наклон этих веток по отношению к "проводнику" не должен быть меньше 45 градусов;

для кустарников с ягодами (смородина, малина, крыжовник) стоит осмотреть корни. Внешне они должны напоминать комок из ниток. А наземная часть должна иметь хотя бы 2-3 побега;

часто встречается следующий обман: вам продают сливу или вишню, выдавая ее за сортовую, при этом покупаете вы корневую поросль. Так делать не стоит, поскольку сортовой у таких растений является только крона, причем исключительно выше места прививки, а поросль скорее всего окажется некультурной.

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Фото превью: Садовод - Усадьба