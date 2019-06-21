Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Советы
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Сергей Бухранский

Неожиданные удобрения и подкормки на огороде

Садоводство » Советы print

Почве в огороде всегда нужна подкормка. В статье мы не будем говорить о известных химических подкормках, навозе и золе. Речь пойдет о подкормках, про которые многие даже не слыхали, но поверьте они очень эффективны.


Сад и огород с Октябриной Ганичкиной. Телеканал Ростов-папа. 14.06.2019 07:35

Луковая шелуха.

Многие огородники напрасно игнорируют луковую шелуху, считая ее использование пустой тратой времени. Но это неправильно. На самом деле шелуха очень полезна и универсальна. Стоит добавить немного шелухи в лунки и можно быть уверенным, что от сквозняков или во время заморозков, рассада не пострадает. Рассада будет расти более здоровой и крепкой. Шелуха защитит рассаду от многих заболеваний. Эфирные масла в составе шелухи, эффективно отпугивают многих вредителей. Кстати луковая шелуха крайне полезна для кустов томата.

Читайте также: Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки

Рыбьи отходы.

Да, вы не ослышались. Если в семье есть рыбак или вы просто любите рыбу, то отходы в виде внутренностей, плавников, голов и чешуи будут прекрасной подкормкой для томатов. Смело закапывайте, все что осталось от рыбы под куст. Главное стараться зарыть это поглубже, где-то на 50 см, иначе их могут раскопать собаки или кошки. Рыбные отходы, это кладезь полезнейших микроэлементов и будет неразумно выбрасывать такое прекрасное удобрение.

Кожура банана.

Кожура банана просто идеальна для почвы. Она разлагается очень быстро, примерно за десять дней она исчезает полностью, хорошо питая почву. Даже совсем слабые растения после такой подкормки начинают оживать и покрываться новыми листьями.

Читайте также: Советы для хорошего урожая смородины

Раствор йода.

Опытные огородники давно взяли йод на вооружение. Во-первых, это очень доступное средство, а во-вторых оно крайне эффективно борется с таким опасным растительным недугом, как фитофтороз, и способствует ускоренному росту плодов. Йод можно купить в любой аптеке. Рецепт раствора очень прост. Четыре капли йода разводят в десяти литрах воды. Двух литров раствора под каждое растение, будет достаточно.

Нашатырный спирт.

Бывает так, что огородник обнаруживает что луковые перья начинают желтеть, а их кончики бледнеют. Это признак того, что растению срочно необходим азот. Его недостаток можно восполнить с помощью нашатырного спирта. Три столовых ложек спирта, надо развести в ведре воды. Этим раствором можно поливать лук вечером, прямо под корень.

Читайте также: Пять натуральных удобрений для домашних цветов

Кофейная гуща.

Кофейная гуща является хорошей подкормкой и субстанцией, которая делает почву более рыхлой, это очень хорошо для развития корневой системы. Поэтому ее стоит добавлять в рассаду помидоров и перца. Но не стоит забывать, что кофе делает почву более кислой, потому ее лучше всего применять с добавлением золы.

Яичная скорлупа.

Использование яичной скорлупы, является замечательным способом подкормить овощные культуры. Но для приготовления питательного раствора придется немного повозиться. Делается такой раствор следующим образом. Яичную скорлупу от пяти или семи яиц, сразу после извлечения белка и желтка, надо хорошо промыть. После мойки, скорлупу следует высушить на солнце или лучше в духовке. При термической обработке погибнут вредные микроорганизмы. Дальше следует превратить скорлупу в порошок. Сделать это можно в ступке или ещё проще, в кофемолке. Порошок заливается одним литром кипятка и настаивается пять дней. Важно перемешивать раствор несколько раз в день. Таким раствором можно поливать овощные культуры.

Читайте также: Что предпочитают пионы в качестве подкормки

Ржавые банки.

Известно, что яблони часто страдают от дефицита железа. Особенно это зависит от почвы. Но решить эту проблему очень просто. Нужно всего лишь зарыть под дерево на глубину двадцать пять сантиметров несколько железных консервных банок.

Водка.

Поистине, растения не хуже людей. Когда растение начинает отставать в росте, матерые огородники советуют использовать водку. Пятьдесят грамм водки на ведро воды, помогут растению окрепнуть и заодно избавят от вредителей.

Соль.

Парадоксально, но для того, чтобы свекла выросла сладкой ее нужно подсолить. Раствором одной столовой ложки поваренной не йодированной соли на ведро воды, следует полить свеклу несколько раз за сезон. И сладкие корнеплоды обеспечены.

Читайте также: Внекорневые подкормки

Заварка.

Спитая заварка чая, прекрасно подходит как для огородных культур, так и для домашних растений. Главное ее стоит предварительно высушивать. Влажная заварка часто провоцирует появление плесени.

Сода.

Сода имеет прекрасное свойство делать почву более нейтральной. Для этого следует развести столовую ложку соды в ведре воды и выливать под растение около литра раствора.

Посадка малины.

Очень интересным способом подготовки траншеи под кусты малины, поделились с нами опытные огородники, практикующие выращивание этой ягоды.

  • В глубокую траншею изначально надо выложить слой из обычных лесных веток. Подойдут ветки любых деревьев.
  • Сверху на ветки, следует выложить приличный слой соломы, который нужно хорошо пролить водой.
  • На солому следует выложить слой навоза, который следует предварительно перемешать с перегноем. Все это следует покрыть картоном, который также следует хорошо намочить.
  • Затем траншея засыпается плодородным почвенным слоем.

Такой способ подготовки траншеи, по утверждениям специалистов в выращивании малины, увеличивает урожайность ягода примерно в два раза.

Читайте также: Молоко, кока-кола и дрожжи в огороде

Фото превью: otomatah.ru

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы растения подкормка удобрения работы в саду натуральные удобрения
Обсудить
Актуальная аналитика
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки на огороде
Новости Грузии
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Авто
Впечатляющая коллекция машин основателя WhatsApp Яна Коума
Новости Все >
Песков назвал прямую линию с Путиным информативной и востребованной
Замглавы МИД Британии отстранили от должности из-за грубого обращения с активисткой Greenpeace
"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует подписать Панарина
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
Взлетно-посадочную полосу в "Шереметьево" реконструируют
В Филадельфии прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии
Миронов призвал власти оказать дополнительную поддержку "детям войны" и труженикам тыла
Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса
В Зеленограде изъяли незаконно захваченную землю﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей к выборам
Эксперт: русины разочаровались в Украине
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе
В Калифорнии кризис бездомности
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
В Калифорнии кризис бездомности
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Дочь Пескова и Навки выиграла первый в жизни турнир
Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов
Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов
Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов
США обвиняют Россию в попытке пересмотреть мировой порядок
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Воровство стало нормой жизни
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ