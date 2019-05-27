Дачный участок - это полигон для использования различных предметов не по прямому назначению. Дачник с фантазией и жилкой бережливости, сможет с пользой применить все то, что обычный человек не задумываясь отправит на помойку. Возможно это генетическая память советского прошлого, когда в ход шло все, что только можно было использовать. Но многие решения действительно приносят пользу, а затраты на них минимальны или вообще сведены к нулю.
В статье мы расскажем, как можно с пользой использовать пришедшие в негодность капроновые колготки или чулки.
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Фото превью: dacha6.ru
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