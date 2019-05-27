Старые колготки послужат на огороде

Дачный участок - это полигон для использования различных предметов не по прямому назначению. Дачник с фантазией и жилкой бережливости, сможет с пользой применить все то, что обычный человек не задумываясь отправит на помойку. Возможно это генетическая память советского прошлого, когда в ход шло все, что только можно было использовать. Но многие решения действительно приносят пользу, а затраты на них минимальны или вообще сведены к нулю.



Самоделка Для Сада и Огорода/дача

В статье мы расскажем, как можно с пользой использовать пришедшие в негодность капроновые колготки или чулки.

Старые капроновые колготки можно применять как эффективный материал для отфильтровывания любых жидкостей. Это могут быть лечебные настои, краски и лаки вовремя ремонта или растворов для полива растений. Капроновые колготки прекрасно подойдут для отжима творога или кислой капусты. Обычно все это делается с помощью марли, но практика показывает, что колготки справляются с этой работой более эффективно.

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Часто, в момент, когда урожай уже почти поспел, некоторые растения не справляются с весом собственных тяжелых плодов. В таком случае эластичные капроновые колготки будут как нельзя кстати. С их помощью можно надежно привязать такие плоды к опорам и не дать сломаться стеблю. Сам материал из которого состоят капроновые колготки, позволяет подвязать любое, даже самое нежное растение, не нанеся ему вреда.

Известно, что обычный веник при постоянном использовании очень быстро изнашивается. Чтобы в несколько раз увеличить срок службы веника, следует надеть на него капроновый чулок. Во-первых, это неплохо смотрится, а во-вторых, убирать таким веником удобней, так как пыль и грязь не остаются между прутиками веника.

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Если в саду вас донимают зайцы и другие грызуны, которые грызут кору молодых деревьев. Следует обмотать стволы капроновыми колготками на высоту около восьмидесяти сантиметров и о грызунах можно будет забыть.

Этот способ использования старых колготок можно считать классическим. Ещё во времена СССР в колготках хранили чеснок и лук. Принцип хранения прост. Находясь в колготках чеснок и лук отлично проветриваются со всех сторон, а это практически исключает возможность загнить. А хорошая прочность этого материала, позволяет разместить в колготках до шести килограммов овощей.

Огородники часто применяют капроновые чулки и колготки в теплицах для подвязки петлей помидоров, огурцов и других овощей. Капрон эластичен и не наносит вреда растению.

Капроновые колготки удобно использовать в качестве тряпки для уборки пыли на мебели. Пыль отлично пристает к этому материалу.

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Фото превью: dacha6.ru