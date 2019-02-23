Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток

Дачники готовы буквально на все, чтобы драгоценные семена взошли быстро и массово. Некоторые таким критериям вполне соответствуют, а вот с другими приходится повозиться. Но готовые на смелые эксперименты владельцы огородов уже вовсю опробуют новый способ высаживания туговсхожих семян, который на первый взгляд может показаться безумным.

Как "пробудить" семена?

Как обычно сажают семена с длительной всхожестью? Их подвергают стратификации — это имитирование естественного процесса зимовки семян, так называемого "сна зародыша", за время которого оболочка увлажняется и становится более тонкой. Семена с толстой оболочкой не взойдут без стратификации.

Стратификация в домашних условиях — это выдерживание семян в увлажненном песке или кокосовом субстрате в холодильнике от одного до трех месяцев, в зависимости от вида растений.

Но иногда даже имитация зимовки не помогает проклюнуться семенам с плотной оболочкой. Тогда можно попробовать следующий экстремальный способ.

Проращивание семян кипятком

Чтобы "не класть все яйца в одну корзину", можно часть семян попробовать прорастить кипятком, а другую часть — традиционным способом, с применением замачивания, стимуляторов, защитных препаратов.

Для того чтобы посеять семена в кипяток, нужно подготовить невысокий ящик с несколькими отверстиями в дне — через них уйдет лишняя вода. В ящик засыпаем грунт, заливаем грунт кипятком и сразу же засеваем семена прямо из пакета без предварительной обработки, плотно прижав семена лопаткой к поверхности. Ящик плотно заматываем темной полиэтиленовой пленкой, укутываем и ставим в теплое место — к печке или батарее на час. Далее ящик можно держать в помещении с комнатной температурой.

Такой экстремальный способ на самом деле уже отлично себя зарекомендовал, к тому же он позволяет сэкономить массу времени и сил: не нужно долго замачивать, обрабатывать семена, покупать дополнительные препараты для обеззараживания и стимулирования прорастания. Когда покажутся ростки в пару-тройку листочков, рассаду необходимо пикировать, то есть пересадить в новый грунт в более объемную емкость.

Важно! Такой способ проращивания лучше применять для семян с толстой оболочкой. Такая обычно встречается у многолетних растений, которые довольно тяжело всходят. К ним относятся ели, дельфиниумы, турецкие гвоздики, клубника, земляника, пастернак, сельдерей, лаванда, петунии и другие. Хотя в качестве эксперимента можно попробовать сеять в кипяток и другие культуры.

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