Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток

Дачники готовы буквально на все, чтобы драгоценные семена взошли быстро и массово. Некоторые таким критериям вполне соответствуют, а вот с другими приходится повозиться. Но готовые на смелые эксперименты владельцы огородов уже вовсю опробуют новый способ высаживания туговсхожих семян, который на первый взгляд может показаться безумным.
Как обычно сажают семена с длительной всхожестью? Их подвергают стратификации — это имитирование естественного процесса зимовки семян, так называемого "сна зародыша", за время которого оболочка увлажняется и становится более тонкой. Семена с толстой оболочкой не взойдут без стратификации.
Стратификация в домашних условиях — это выдерживание семян в увлажненном песке или кокосовом субстрате в холодильнике от одного до трех месяцев, в зависимости от вида растений.
Но иногда даже имитация зимовки не помогает проклюнуться семенам с плотной оболочкой. Тогда можно попробовать следующий экстремальный способ.
Чтобы "не класть все яйца в одну корзину", можно часть семян попробовать прорастить кипятком, а другую часть — традиционным способом, с применением замачивания, стимуляторов, защитных препаратов.
Для того чтобы посеять семена в кипяток, нужно подготовить невысокий ящик с несколькими отверстиями в дне — через них уйдет лишняя вода. В ящик засыпаем грунт, заливаем грунт кипятком и сразу же засеваем семена прямо из пакета без предварительной обработки, плотно прижав семена лопаткой к поверхности. Ящик плотно заматываем темной полиэтиленовой пленкой, укутываем и ставим в теплое место — к печке или батарее на час. Далее ящик можно держать в помещении с комнатной температурой.
Такой экстремальный способ на самом деле уже отлично себя зарекомендовал, к тому же он позволяет сэкономить массу времени и сил: не нужно долго замачивать, обрабатывать семена, покупать дополнительные препараты для обеззараживания и стимулирования прорастания. Когда покажутся ростки в пару-тройку листочков, рассаду необходимо пикировать, то есть пересадить в новый грунт в более объемную емкость.
Важно! Такой способ проращивания лучше применять для семян с толстой оболочкой. Такая обычно встречается у многолетних растений, которые довольно тяжело всходят. К ним относятся ели, дельфиниумы, турецкие гвоздики, клубника, земляника, пастернак, сельдерей, лаванда, петунии и другие. Хотя в качестве эксперимента можно попробовать сеять в кипяток и другие культуры.
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