Как вырастить лесные грибы на даче

Кто не любит душистый грибной суп или жареные лисички со сметаной? Собирать грибы — особое искусство. Но можно получить отличный урожай и без ранних поездок в лес. Лесные грибы легко вырастить на собственном участке.

Чего только ни сажают дачники у себя на участке! Так почему не попробовать вырастить грибы? При правильном подходе это вполне реально.

Где сажать?

Место на даче должно быть максимально приближено к тому, где растут грибы в лесу. Подсказка, где сажать подосиновики и подберезовики, содержится в их названиях, также их можно растить под любыми лиственными и плодовыми деревьями. Белые грибы "любят" хвойные деревья и дубы, грузди — тополь, иву, березу, маслята — сосны. Опята высаживают в отверстия на влажных пеньках (только не сосны и ели), рыжики — под хвойными деревьями. Все грибы любят влагу, кроме белых — им нужно более сухое место.

Что сажать?

Высаживать грибы можно спорами или мицелием.

Споры. Для того, чтобы посадить споры грибов, нужно найти осенью сильно перезревший экземпляр. Шляпки таких грибов нужно на сутки замочить в воде с парой столовых ложек сахара или закваски, причем не позднее, чем через десять часов с того времени, как грибы были собраны. Затем эту настойку разбавить водой в пропорции один к десяти, вылить на место, где вы запланировали вырастить грибницу, и укрыть почву толстым слоем мульчи.

Мицелий. Мицелий — не что иное, как сама грибница. Ее можно выкопать самостоятельно или купить. Сейчас в магазинах можно найти мицелий любых грибов, иногда сразу в грунте. Готовый мицелий может быть предпочтительнее, так как при самостоятельном выкапывании систему легко повредить. Также мицелий продается в виде зерен. Грибницы высаживаются в лунки и сверху мульчируются.

Как сажать?

Для высаживания грибов нужно немного снять грунт под деревом, засыпать грядку смесью коры, листвы, опилок, трухи. Вылив смесь со спорами или посадив мицелий, такой же смесью напополам со снятым грунтом присыпать будущую грибницу сверху и мульчировать листвой толстым слоем.

Перед заморозками лучше добавить еще один слой, так как старый уже уляжется. Ухаживать за грибницей практически не нужно — просто поддерживать небольшой уровень влажности почвы, не допуская заболачивания. Нельзя рыхлить грунт в этом месте, чтобы не повредить растущую систему.

Также при сборе грибов нельзя их вырывать — это тоже разрушает грибницу. Их срезают под самый корень, чтобы оставшиеся пеньки не гнили и не заражали всю систему. По той же причине нельзя срывать шляпки и оставлять ножки.

Высаживать грибы можно с весны до осени, избегая заморозков. С одной грибницы урожай можно собирать уже через год, полноценный — через два года. Плодоносит грибница до пяти лет, за сезон дает до пяти килограммов грибов.

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