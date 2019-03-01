Что можно посадить в тени

Рациональное использование земли на участке — важный вопрос для дачников. Именно поэтому многих тревожит вопрос о том, как использовать затененные места, ведь большинству растений необходим солнечный свет. Каким культурам его нужно по минимуму?

Тенелюбивые цветы

Логичное решение для теневых участков дачи — клумба. Чаще всего именно в тени люди обустраивают зоны для отдыха, и красивые цветы будут радовать глаз рядом с беседкой или столиком. Многим роскошным растениям солнечный свет противопоказан: ярким ирисам, душистым ландышам, модной гортензии, а также глицинии, жасмину, спирее, дицентре или "разбитому сердцу", дреме и многим другим.

Тенелюбивые овощные культуры

Здесь стоит отметить, что даже растения, которые хорошо себя чувствуют в тени, будут давать плоды позже — без солнечного света им понадобится больше времени для созревания. Тем не менее, они будут не хуже, чем те, что вызрели на солнце. В тени можно посадить капусту, чеснок, свеклу, картофель, помидоры, фасоль и бобы, баклажаны, ревень.

Тенелюбивая зелень

Темные участки — это идеальное место для салатов, сельдерея, базилика, тимьяна, пастернака, горчицы. Эти культуры "любят" влажные участки почвы, и на солнечной стороне их придется намного чаще поливать. Зелени также потребуется для созревания больше времени, но на вкусовых качествах это никак не отразится.

Тенелюбивые кустарники

Многие кустарники хорошо переносят тень. Например, вкус черной смородины можно даже варьировать с помощью выбора места для посадки кустов. Если расположить их в тени, ягоды будут зреть дольше, но будут крупными и кисловатыми. А если смородина зреет на солнце, то она будет более мелкой, но сладкой.

Малина также "любит" тень, но предпочитает те места, которые в течение дня хотя бы ненадолго освещаются солнцем.

В тени можно посадить черноплодную рябину, снежноягодник, калину, рододендрон, кизил, жимолость, шиповник, барбарис.

"Неживые" уголки

И, конечно, один из лучших вариантов для тенистого участка, особенного такого, куда практически не проникает свет, — это обустройство "неживых" уголков.

Там можно устроить небольшой искусственный водоем. Предельно простой вариант — укрытая водонепроницаемой плотной пленкой яма, по краям выложенная камнями. Без солнца такой водоем будет меньше "цвести".

В тени можно сделать сад камней или рутарий из пеньков и ветвей. Такие композиции радуют глаз и совершенно не требуют ухода. Многие устраивают на тенистых полянках "выставку" садовых скульптур.

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