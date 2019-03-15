Как оформить крыльцо на даче

Крыльцо дома — это его "лицо". Крыльцо создает главное впечатление, по нему судят и обо всем доме. Несколько довольно простых решений помогут сделать его уютным и стильным.

Уютное дерево для крыльца дома

Если даже сам дом отделан камнем или сайдингом, крыльцо можно сделать деревянным — этот материал по праву считается одним из самых уютных. Теплая древесина с уникальной текстурой даже не требует никакого оформления — достаточно просто покрыть ее средством, защищающим от влаги и пыли. На деревянном крыльце отлично смотрятся предметы интерьера разных стилей — "прованс", "рустик", скандинавский, охотничий. Такое крыльцо можно оформить самодельными ковриками, салфетками, абажурами, старой винтажной мебелью. Очень красиво смотрятся табуреты из пеньков в сочетании с бревнами сруба.

Много зелени на крыльце дома

Красивую клумбу можно разбить не только рядом с крыльцом. На самом крыльце лучше разместить побольше цветов и декоративных растений — они всегда радуют глаз. Для этого подойдут любые емкости: большие напольные горшки, горшки на столиках и табуретах, подвесные кашпо. Их можно сделать в одном стиле — например, покрасить в белый или контрастный фасаду цвет или же использовать разноплановые горшки, это тоже смотрится оригинально и свежо.

Место для отдыха — крыльцо дачного дома

Лучше запланировать в проекте более широкое крыльцо, напоминающее подиум. Жарким летом не захочется сидеть в кухне за обеденным столом. Стол, стулья, мягкие диванчики и даже качели стоит расположить на крыльце. Здесь хозяева сами будут проводить много времени и принимать своих гостей. Дачную мебель даже не придется покупать — достаточно привезти старую из дома, ошкурить и покрасить в яркий цвет.

Мягкие коврики на крыльце

Сидеть на крыльце — значит не обязательно сидеть в креслах и на стульях. Ступени можно застелить мягкими ковриками, набросать подушек — и вот готово аутентичное место отдыха для всей семьи. На ночь или на время дождя их можно будет просто занести под крышу.

Красивое освещение на крыльце дома

Оригинальные светильники — это полдела для создания уюта. Большой дачный абажур — это классика, но освещение можно дополнить и свечами в самодельных подсвечниках из баночек и бутылок, и новогодними гирляндами.

Крыльцо-выставка

Многие из дачников — заядлые коллекционеры, но не у всех хватает места в квартире для накопленных предметов. Почему бы им не выделить место на крыльце, где ими будет любоваться каждый гость? Открытки в рамочках, декоративные тарелки, колокольчики, игрушки, камни, ракушки — на крыльце будет смотреться уместно практически все.

Дом, в отличие от квартиры, начинается не с прихожей, а уже с крыльца. Не стоит бояться необычных идей, непривычных тематических украшений к праздникам. Оформлять крыльцо может быть увлекательно и интересно, и возможно, именно вы станете законодателем мод в садовом поселке.

Читайте также:

Крыльцо для частного дома

Какие слабости выдает беспорядок в доме?

Как оградить свой сад от посторонних взглядов