Пять идей, как сделать огород красивым

В последние годы дачные тенденции все дальше от исключительно утилитарного использования участков, как раньше. Все больше людей отказывается от бесконечных грядок с картофелем и помидорами в пользу красивых цветников и газонов, на которых приятно поваляться с любимой книгой.

Но иногда порадовать себя овощами и зеленью с собственного огорода все же хочется. Как органично вписать грядки в ландшафтный дизайн, если места на даче не так уж и много?

1. В первую очередь, мы часто забываем, что съедобные растения подчас бывают такими же красивыми, как и декоративные. Салат, чеснок, перец, капуста, укроп, тыква — у этих и многих других огородных культур потрясающе красивые соцветия и листья, а затем и плоды. Почему бы не устроить клумбу из таких растений?

Для этого нужно разместить овощи и зелень хаотично или в соответствии с цветовой гаммой, а не ровно, как на грядках, возможно, добавить оттенков за счет высаженных между ними цветов. Главное, соблюдать сочетаемость этих растений.

2. Устаревшими выглядят те дачи, на которых клумбы и грядки размещены рядом. Не стоит допускать этой распространенной ошибки: пусть участок будет красиво оформлен цветами и газонами, а огород можно отделить от остального участка симпатичным заборчиком. За этим цветным частоколом будут мило смотреться яркие помидоры и пышные кочаны, и одновременно в отведенном для них специальном месте овощи не будут дисгармонировать с ландшафтным дизайном.

3. Также огород можно "спрятать" за стеной, обвитой плющом или виноградом. Общий вид участка станет только интереснее за счет живой стены, и выбивающиеся из общего стиля грядки никто не увидит.

4. Вертикальные грядки — уже хорошо прижившееся явление за рубежом. В этом случае рассаду высаживают не на основном пространстве участка, а в ящиках на стеллажах или на заборах. Вертикальный огород смотрится стильно, колоссально экономит место на даче, создает естественное заграждение от лишних глаз.

5. Обычные грядки будут смотреться, как настоящий арт-объект, если разместить их в какой-то оригинальной емкости. Для этого подойдут старые ящики и чемоданы, машины и лодки, тачки и бочки. Немного фантазии и вкуса — и огород словно со страниц модного журнала станет поводом для зависти, а не головной болью.

Для всех этих решений актуален общий совет: не стоит высаживать слишком много растений. Времена продуктового дефицита давно прошли, теперь огород не кормит семью, а является местом для отдыха, поэтому огромные грядки ни к чему. Чем они будут скромнее, тем интереснее будут смотреться на участке.

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