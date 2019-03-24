Какие вещи лучше не выбрасывать дачникам

То, что для многих людей — бесполезный мусор, для тех, кто работает в собственном саду или огороде, — ценная вещь. Но слишком увлекаться хламом тоже не стоит. Посмотрим, какие вещи точно пригодятся на даче.

1. Контейнеры из-под яиц. Их появляется в нашей квартире достаточно много, и все они отправляются в мусорное ведро. И совершенно зря, ведь эти упаковки — очень многофункциональный предмет.

Ими хорошо растапливать печь или мангал до закладки дров, они отлично подходят для хранения мелких предметов — булавок, гвоздей и т. п. Яичные коробки можно размочить в теплой воде и использовать получившуюся массу для лепки, как папье-маше — из нее можно сделать декоративные тарелки, вазы и т. п., если высушить, покрасить и покрыть лаком.

Также дачники используют контейнеры из-под яиц для проращивания семян — для этого их насыпают в верхний контейнер, а в нижний наливают воду.

2. Втулки от туалетной бумаги. Их также можно собрать очень много за довольно короткое время, а применение у них безгранично. Из них получаются отличные горшочки для рассады. Склеив несколько вместе на одном основании или поместив в коробку, можно получить удобный органайзер для ручек и мелких предметов. Они не дадут спутаться веревкам, лентам и шнурам, если их надеть на связку или намотать эти приспособления непосредственно на втулку, как на катушку.

3. Старые кровати и стулья. Кровать, со спинкой и сиденьем из старых стульев станет удобной скамейкой или модными подвесными качелями в винтажном стиле.

4. Компьютерные диски. Сейчас дисками практически никто не пользуется по их прямому назначению, а у многих дома их осталось довольно много. Их можно применить на даче как декор, оформив целыми дисками забор, разрезанными на мозаику — наличники, зеркала, абажуры. Также диски развешивают на деревьях, чтобы отпугивать птиц — они сверкают и тихо звенят на ветру.

5. Пластиковые бутылки. Им умельцы находят самое различное применение — в них выращивают рассаду, делают из них подсвечники, приспосабливают под полив и рукомойники, мостят ими дорожки.

Вот еще несколько идей для использования пластиковых бутылок на даче. Например, из обрезанных бутылок с высаженными в них, как в горшочки, яркими цветами можно сделать на заборе или стене гаража красивое живое панно, прикрутив их на саморезы. Из донышек бутылок, которые напоминают своей формой цветы, получаются красивые занавески для дверных проемов в доме или беседке — они отлично пропускают свет, задерживают пыль и при этом хорошо отмываются.

Использовать на дачном участке можно практически все. Главное — включить собственную фантазию и почаще советоваться с соседями!

Источник фото: econet.ru

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