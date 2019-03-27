Садовые дорожки из подручных средств

Без садовых дорожек трудно себе представить красивый участок, но нужны они не только для эстетики. После дождей или полива пройти между грядок по мокрому грунту просто невозможно. Садовые дорожки дачники всегда включают в необходимые затраты на обустройство приусадебного хозяйства. А как на них можно сэкономить?

Распространенные материалы для садовых дорожек

Чаще всего садовые дорожки делают из трех видов материала — камня, бетона или цемента.

Камень — материал наиболее долговечный, ему не страшны ни мороз, ни ветер, ни влага, ни солнце. Камень можно использовать для дорожек в любом виде: в виде готовых плит, измельченной щебенки, необработанных глыб. При укладке, как и при использовании других материалов, лучше сделать основу из песка или геотекстиля, который укрепит дорожку и защитит от размывания. Каменные садовые дорожки очень любят дачники, ведь природный камень еще и очень органично выглядит в обрамлении зелени и воды. Единственный недостаток камня — дороговизна.

Бетонные и цементные дорожки менее долговечны, но также часто используются на участках. Сейчас для их создания многие используют специальные трафареты — формы, в которые заливается раствор. С помощью таких трафаретов можно имитировать в том числе и дорогой натуральный камень.

Это известные способы обустройства дачных дорожек. А что еще можно использовать?

Альтернативные варианты: из того, что под рукой

Все популярнее становятся садовые дорожки из строительных отходов, которые остались от возведения домика или сарая. Кирпичный лом или крошка, осколки плитки, щебенка — здесь все можно пустить в ход. Не беда, если осталось всего понемногу — дорожку можно сделать в виде мозаики, сочетать в ее узорах гальку и целый кирпич, например.

Также на даче всегда остается большое количество древесных остатков. Это ветки, доски, спилы деревьев. Деревянные дорожки на дачах использовались всегда, но только в последнее время их возможно стало сделать более долговечными благодаря современной промышленности: сейчас в магазинах можно найти множество различных составов, которые надолго защитят древесину от порчи. Очень оригинально смотрятся дорожки из круглых спилов деревьев, и сделать их очень просто — распилить ствол, обработать дерево и уложить в основу из песка и щебенки.

Экономичные и достаточно творческие варианты — дорожки из настоящего мусора. Изобретательность никто не отменял, поэтому лучше не выбрасывать старые шины и копить пластиковые бутылки. Первые можно порезать на квадраты и выложить ими дорожки — это очень прочный и надежный материал, не пропускающий влагу, к тому же текстурированная поверхность не даст ноге скользить. Бутылки можно разрезать и вкопать донышком кверху в дорожки — это также влагостойкий и долговечный материал. А особенно кропотливые выкладывают целые панно из пластиковых крышечек.

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