Советы огороднику: коротко о многом

В этой статье мы предложим читателю ряд простых, но довольно действенных советов, которые, как нам кажется, помогут улучшить участок и облегчить нелегкий труд садовода.

Сирень

Если вы хотите, чтобы гости и родные получали эстетическое наслаждение, любуясь благоухающими кустами сирени на вашем дачном участке, то следует приобретать только цветущие кусты. В противном случае вы можете получить что угодно, но только не сирень. Особенно если приобретаете ее на рынке или у дороги.

Томаты

Опытные огородники знают, что при плохом или недостаточном опылении томаты часто сбрасывают бутоны и плохо завязывают плоды. Особенно это можно наблюдать на первых двух кистях.

Чтобы избежать этого, надо каждое утро осторожно встряхивать распустившиеся цветы на кистях. А если растений не очень много, можно даже самостоятельно их опылять. Для этого подходят кисточки, кусочки ваты или ушные палочки. Главное — делать это очень бережно и осторожно, слегка прикасаясь ими к цветкам.

Перец и цветная капуста

Важно помнить, что перебой в поливе сладкого перца и цветной капусты, пагубно скажется на урожае. Даже если совсем недолго почва будет пересушена, этого не исправить дальнейшим обильным поливом. Это надо запомнить и следить за влажностью почвы.

Чеснок

Если хотите получить большой урожай чеснока, то надо помнить, что он любит особую почву. Для этого надо смешать два ведра торфа с половиной ведра речного песка. Такое количество необходимо для одного квадратного метра огорода.

Чистота на огороде

Следует держать свой огород в чистоте. Своевременно убирайте сорняки, особенно это касается пырея. Нельзя оставлять на земле мусор, листья и стебли.

По весне, когда идет посадка картофеля, следует добавлять в лунки немного луковой шелухи. А осенью, когда урожай картошки будет убран, следует посеять на его месте листовую горчицу. Тогда на следующую весну по горчице можно будет сажать картофель.

Яблочная плодожорка

Главным врагом садовода является яблочная плодожорка. Летает эта бабочка от 20 дней до месяца. Важно своевременно бороться с этим вредителем.

Для этого можно...

— Приготовить специальный клей. Надо взять 200 граммов горячего растительного масла, осторожно смешать с сосновой смолой (150 граммов), которую предварительно измельчили, добавить 100 граммов скипидара и половину стакана солидола. Все это хорошо перемешиваем, намазываем на пергамент шириной 20 сантиметров и крепим к стволу дерева липкой частью наружу.

— Можно разлить забродивший фруктовый сок по банкам и развесить несколько таких банок-ловушек в саду.

Инструменты для пропалывания

Увы, но на рынке нет хорошего микроинструмента для садоводов, с помощью которого можно пропалывать мелкие всходы. Большим садовым инструментом можно быстро повредить молоденькие корни. Для этого можно сделать удобный инструмент самому. Если взять обычную вилку и согнуть ее зубья, то получится отличная микро-тяпка. С помощью такого нехитрого приспособления легко пропалывать молодые культуры.

Срезанные цветы

Если желаете, чтобы цветы простояли в воде дольше обычного, следует ставить их в минеральную воду, которую следует менять раз в день. Такой способ поможет сохранять букет на протяжении длительного времени.

Полив комнатных растений

Многие держат дома растения в горшках, и кажется, что им ничего не угрожает. Но на самом деле их стоит поливать теплой водой, иначе при поливе холодной водой, корневая система растения может заболеть корневой гнилью.

Биостимулятор

Существует отличный способ использовать при посадке растений один интересный биостимулятор.

Для этого надо измельчить в блендере или мясорубке немного листьев алоэ. После чего получившуюся массу надо залить водой с верхом. Раствор следует настаивать в течение 12 часов. За пару дней до посадки следует замочить в таком растворе семена любых растений на 12 часов. После того, как семена полежат в растворе, их можно начинать сеять.

Опыт показывает, что прошедшие эту процедуру семена взойдут очень скоро, а плоды у этих растений будут вкусными, крепкими и крупными.

Улитки

Чтобы избавится от улиток, есть отличный и дешевый способ. Для этого нужно приобрести несколько кусков хозяйственного мыла, разделить каждый кусок на три части и каждый положить в контейнер, вырезанный из пластиковых бутылок. В каждый такой контейнер надо добавить немного воды и разложить эти контейнера по всей территории огорода. Останется только утром поверить контейнера и выбросить попавших туда улиток. Кстати не мене эффективно использовать для этих целей светлое пиво. Улитки и слизняки просто обожают этот напиток.

Ягодные кустарники

В середине лета будет неплохо, если под каждый ягодный куст будет кинута одна лопата с навозом. Это поможет уберечь эти кусты сразу от нескольких видов садовых вредителей.

Хранение урожая

Огородники часто хранят собранный урожай в разной таре. Для этого часто выбирают корзины, мешки или ящики. Конечно, для каждой культуры существует удобная тара. Но опытные огородники советуют хранить собранный урожай именно в ящиках, которые обшивают изнутри мешковиной.

Сладкий и горький перец

Чтобы садовод был полностью уверен, что получит семена сладкого перца, надо выращивать горький перец не ближе ста метров от сладкого.

Дело в том, что пыльца горького перца очень легкая. И если стоит сухая жаркая погода, то эта пыльца очень легко переносится. Соответственно, можно получить не то, что задумывали.

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