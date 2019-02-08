Выращиваем дома свежие огурчики зимой

Зимой организму приходится несладко, он страдает от нехватки витаминов, которые мы получаем из свежих овощей летом. У покупных овощей страдает вкус и отсутствуют полезные вещества. Существует способ, благодаря которому на столе появится свежий, вкусный овощ.

Огурец состоит из воды на 95 процентов. Он считается одним из самых полезных овощей, потому что в нем также большое количество полезных витаминов и минералов. Огурцы рекомендуют при диетах. Они способны снижать артериальное давление, температуру тела, хорошо влияют на умственные способности, развитие. Огурец налаживает обмен веществ. Калий, содержащийся в нем, поддерживает слаженную работу сердца и почек.

Огурец растет красиво и может с легкостью затмить любое другое растение. Выращивать огурчик лучше в то время, когда день начинает прибывать, чтобы было больше света.

Сорта огурцов, которые можно вырастить дома

Стоит заметить, что не каждые семена могут прорасти в квартирных условиях. Обратите внимание на такие сорта.

"Оконно-балконный F1". Название говорит само за себя. Его выводили с тем условием, чтобы сажать овощ дома. Главные его преимущества: этот сорт не боится тени; хорошо переносит перепады температур; устойчив к болезням. Стоит отметить, что он дает обильный урожай, первыми огурчиками можно насладиться спустя два месяца после посадки.

Сорт "Хозяюшка F1" высаживают в феврале либо ближе к марту. Он хорошо переносит морозы.

"Щедрик" дает высокий урожай. Огурчики появляются через 45 дней после посадки.

Гибридный сорт "Маша F1" редко болеет, дает большое количество плодов. Отличительной чертой является то, что огурцы поспевают через полтора месяца после посадки.

"Онежский F1" самый быстрый. Огурцы появляются в течение 30-40 дней размером от 15 до 18 сантиметров.

Правила посадки и ухода за огурцами в домашних условиях

Чтобы огурцы выросли, следует определить место посадки. Это должна быть южная, восточная или западная сторона. На северной стороне урожай не созреет. Хорошим местом для саженцев являются теплые балконы, подоконники. Хотите посадить в декабре, придется их дополнительно освещать. Дома температура должна достигать от 24 до 26 градусов. После того как семена взошли, поддерживайте температуру от 20 до 22 градусов.

Во избежание заморозки корней подстелите под горшочки утеплитель. Проверьте, чтобы не было сквозняков.

Возьмите семена, положите их на влажную салфетку или ватные диски и уберите на пару дней в теплое место, периодически добавляя воду. Затем отберите лучшие — те, которые способны принести урожай. Проросшие семена высаживаются в специальную почву. Их поливают водой, закрывают пищевой пленкой. Готовые горшочки убираем в темное место на три дня.

Появились ростки, убираем пленку, поливаем водой и пересаживаем в другую бОльшую емкость.

Не забывайте, что растения нуждаются в подкормке, например, минеральными удобрениями. Обеспечивайте ежедневный полив водой комнатной температуры. Для увлажнения используйте емкости с водой, которые поставьте на батарею под растения.

Чтобы вырастить огурцы, необходимо соблюдать эти несколько простых правил. Результат вас порадует.

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