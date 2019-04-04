Слива Стенли: урожай в 60 килограммов

Хотите лакомиться вкуснейшими плодами сливы? Тогда хорошим вариантом станет слива Стенли, посаженная на вашем участке. Сорт вывел в 1912 году в Нью-Йорке Ричард Веллингтон, скрестив сорт французских слив Д'аген с американским Гранд Дюк, получился новый сорт венгерки. В нашей стране дерево растет в южных частях.

Посадив сливу, вы получите сладкие, вкусные качественные плоды, высокую плодовитость. Примерно до 60 килограммов можно получить при сборе урожая. Данный плод хорош тем, что он стрессоустойчив в мороз, не мерзнет даже при 35 градусах мороза.

Однако есть и недостатки. Например, большой шанс, что дерево поразят грибковые болезни. Почва должна быть плодоносной. Плоды созревают поздно. Дерево плохо переносит засуху.

Высаживайте дерево в весенний период, до сокодвижения, осенью оно приживается гораздо хуже. Выбирайте место, которое хорошо освещается солнцем и защищается от ветра. Данная слива любит много воды. Плоды появятся только на четвертый год после посадки.

Чтобы растение выросло, придерживайтесь некоторых правил.

Земля должна быть не кислой и щелочной, перед посадкой обязательно удобрите землю. При плодородной почве яма должна достигать в глубину 60 сантиметров, диаметром 80 сантиметров. Снимите верхний слой почвы и перемешайте его с перегноем один к одному, затем насыпьте его горкой в подготовленную яму, заранее перекопав ее дно. Если почва недостаточно плодородна, копайте яму до 100 сантиметров. Подготовка посадочного места обычно происходит за две недели до высадки дерева.

За сливовым деревом нужен постоянный уход, чтобы получать качественный урожай. Раз в неделю производят полив. Примерно потребуется десять литров жидкости, затем почву около ствола желательно разрыхлить. Обязательно выдергивайте сорняки.

Осенью производится утепление ствола, делается обрезка.

В зимнее время важно следить за утеплителем, очищать ветки от снега.

Весной ствол нужно побелить, обработать специальными средствами от вредоносных насекомых, болезней. Самой распространенной является серая гниль, которая представляет собой грибок, он выглядит бурым пятном. Серая гниль быстро распространяется, покрывается белым пушком. Предотвратить это можно, если обработать все фунгицидом. Зараженные ветки немедленно отпиливаются и сжигаются.

Не обходится и без тли, которая повреждает листья, побеги. Справиться с ней помогут бархатцы, посаженные вокруг деревца. Их очень любят божьи коровки, которые являются врагами для тли.

Урожай сливы придется на конец августа — начало сентября. Собирать плоды следует снизу, двигаясь к центру. Не трясите дерево руками, оно очень хрупкое и легко может сломаться. Стенли окажется удачным выбором для дачи.

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