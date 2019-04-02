Как сделать землю на даче плодороднее

Улучшение свойств почвы — ключевой момент для многих дачников, поскольку участки у многих расположены не в самых лучших зонах. На многих участках в обилии встречаются глина, песчаник или торф, что делает урожаи скуднее, а борьбу за них сложнее. Как лучше всего подготовить почву для посадки растений?
Глинистые почвы известны своей вязкостью, которая мешает нормально "дышать" корням растений и плохо пропускает воду. Поэтому ключевой момент работы с такой почвой — ее разуплотнение. Для этого подойдут классические навоз, торф или компост, а схема очень проста:
— рыхлим почву на половину штыка лопаты (около десяти сантиметров);
— вносим удобрение примерно по полведра на квадрат;
— дополнительно можно внести золы (около литра) или речного песка (те же полведра).
Лучшее время для такой работы — осень, и если вы работаете именно в это время, то не разбивайте комки. Благодаря такой "крупнокалиберной" вскопке промерзнут сорняки и вредители. Еще один плюс — не образуется "корка", плохо пропускающая воздух к корням.
Чаще всего торфяники — это бывшие болота, так что для почв такого плана характерна повышенная кислотность и бедность нужными любому садоводу азотом и фосфором. Лучше всего для придания "бодрости" торфяной почве подойдет известкование, то есть нужно внести удобрения. Пригодятся для известкования:
— гашеная известь;
— речной песок;
— готовые минеральные комплексы удобрений.
Важно не перебарщивать с чем-то одним, поскольку каждый компонент важен. Известь, к примеру, сделает почву менее кислой.
Также важен и полив: если вам достался сухой торфяник, возрастает опасность "сушки". Дело в том, что сухие торфяники активно поглощают влагу, отводя ее в том числе от корней ваших посадок.
Среди всех почв песчаники считаются самыми скудными и бедными. В них практически нет ничего полезного для растений, поэтому и произрастают на них чаще всего или устойчивые сорняки, или привыкшие к такой среде культуры.
Для работ с песчаником понадобятся готовые комплексы минеральных удобрений, а также глина или ил. Если вы не торопитесь, просто засейте участок на несколько лет клевером или люцерной, а летом приезжайте на покос и перекопку с почвой. Если вы используете навоз или гумус, то вносить их лучше в несколько приемов: осенью и весной.
Перекопку что при способе с засеиванием, что при внесении готовых комплексов нужно производить на полный штык. Не забывайте и о том, что песчаники требуют ежегодного внесения новых порций удобрений, иначе они быстро приходят в первоначальный вид.
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