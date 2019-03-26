Правила для выращивания крепкой рассады

Правильная забота о рассаде и ее обильный рост являются основой для появления хорошего и большого урожая. Любители огорода могут увидеть проблему в засыхании ростков или преждевременном переходе в новую стадию роста. Чтобы не столкнуться с различными ситуациями, когда труд и потраченное время будут не окуплены хорошим урожаем, нужно выполнить определенные правила — купить правильные семена, подобрать хороший грунт и начать нормально удобрять растения.

Умелые хозяева огородов и дач готовятся к выращиванию с ранней осени, они настроены на урожай и делают все для его получения. Но зачастую ранняя подготовка делает только хуже — земля может застояться, в ней появятся споры грибов, а удобрения лишь обожгут корни только начавшей расти рассаде. А резкий минус на улице не позволит воплотить в жизнь задуманные идеи. Как поступать в подобных случаях?

Выбирать хорошие семена

Даже самые качественные и дорогие семена могут не взойти, отличаться по сорту или быть семенами другого растения. Но не стоит отказываться от тщательного выбора и останавливаться на дешевых и популярных фирмах. Во время сбора и хранения в семена могла попасть инфекция или различные бактерии. После посева они начнут распространяться не только на этот грунт, могут попасть и на соседние растения — тогда придется лечить весь подоконник. Во избежание появления подобных ситуаций за покупкой семян нужно идти лишь к проверенным продавцам. Обязательно следует спросить об обработке, которую прошел товар. Без нее риск получить плохой урожай повышается вдвое.

Следить за сроком посева

На быстроту роста и качество посева может влиять нарушение в сроке, который отводится для посева и дальнейших действий с рассадой. Затяжная зима говорит о том, что нужно скорее выращивать зелень на окне и заниматься рассадой, чтобы приблизить лето. Посев любых культур раньше срока может закончиться их плохим состоянием и бесследно потраченным временем. Существует вероятность, что посевы перерастут и их будет довольно проблематично высаживать в настоящий уличный грунт. Также не стоит брать во внимание только сроки посадки, указанные на упаковке с семенами. Их печатают для погоды в средней полосе России. Если климат отличается, нужно сдвигать сроки и смотреть на состояние рассады.

Обустроить место для побегов

В большинстве квартир и домов не так много места, чтобы устраивать настоящий сад и стараться обустроить все подоконники. Свет от лампы и тепло, исходящее от батареи, могут стать даже губительными для молодой рассады. Слишком сухой и горячий воздух начнет пересушивать растения, им будет не хватать влаги и даже обильного полива будет недостаточно для нормального роста. Поэтому нужно читать об особенностях каждой культуры и стараться создавать условия, подходящие для ее роста и развития. Зона посадки должна быть на виду, чтобы можно было легко внести удобрения или полить ростки.

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