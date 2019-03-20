Выращиваем лаванду у себя в саду

Лаванда является теплолюбивым растением, но и в умеренных широтах она тоже может расти, если подобрать удачное место. Лаванда — вечнозеленое и многолетнее растение. В зависимости от сорта высота варьируется в пределах 30-80 сантиметров.

Корень грубый, имеет мочковатую структуру. Нижняя часть растения со временем древеснеет, верхняя остается зеленой и гибкой. Листья узкие и длинные, а цветки маленькие, собраны по пять-десять штук в колосок, бывают сиреневые, синие и фиолетовые.

Растение светолюбивое, переносит жару и засуху. Сажать нужно исключительно в солнечных частях сада, где отсутствуют сквозняки. А также стоит высаживать в особую земельную смесь — субстрат, желательно сухой, песчаный или гравийный. Некоторые сорта лаванды переносят до 25 градусов мороза, но большая часть любит тепло и требует утепления на зиму.

Посадка лаванды

Лаванда живет долго, десять лет, плохо переносит пересадку. Поэтому перед посадкой нужно хорошо продумать место, где ваша лаванда будет "жить". Также нужно сажать в специальных условиях. Для этого вам понадобятся: стакан сухой извести, десять килограммов перепревшего навоза, пять столовых ложек суперфосфата и две столовые ложки калийной соли. Расстояние между саженцами — 50 сантиметров.

Уход за лавандой

После того, как ваше растение отцветет, подрежьте немного куст и удалите половину центральных побегов от основания. На зиму утеплите растение лапником, хвоей или сухим торфом.

Полив лаванды

С одной стороны, почва не должна быть пересушена, с другой — нужно избегать переувлажнения. Поэтому поливать землю стоит тогда, когда она высохнет на пять сантиметров в глубину.

Чего стоит избегать

В зимний период под сугробами растение может выпреть, поэтому сажать лучше на небольшой горке, где нет большого скопления снега.

Также представляет опасность весеннее солнце при промерзшей земле. Листья лаванды осенью не отпадают, и после того, как растает снег, они появляются на поверхности земли зелеными, и с этого момента начинается испарение воды. При замерзшей земле корни не могут взять влагу и растение погибает, высушив себя.

Виды лаванды для садов

У нас в садах выращиваются три вида лаванды — узколистная, лекарственная и французская (широколистная).

Чаще всего сажают узколистную лаванду — высотой 40-50 сантиметров с белыми, лиловыми, розовыми и фиолетовыми цветками по шесть-десять штук. Такая лаванда цветет с июля по сентябрь.

Лаванда лекарственная цветет с июля по август. Цветы небольшие, собраны в соцветиях по три-пять штук, цвет голубой или фиолетовый.

Французская лаванда — высокое растение, достигает одного метра. Ширина листьев — восемь миллиметров. Длина соцветия — десять сантиметров с серо-голубыми цветками. Цветет в июне, при теплой погоде осенью цветет второй раз.

Сбор лаванды

Сбор лаванды приходится на период цветения. Благоприятный период сбора — сухая и прохладная погода, так как сушка пройдет быстрее и в сухоцветах сохранится эфирное масло.

Срезать лаванду нужно только под цветами, во избежание гибели растения. Для сохранения аромата каждый вид сушите отдельно, избегая попадания прямых солнечных лучей. Полное высушивание цветов наступает через две недели, но при жаркой погоде время сокращается до одной недели.

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