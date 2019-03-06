Несколько слов об арбузном семечке

Арбуз является любимым продуктом многих. Ну а как не любить арбуз? Он прекрасно освежает и имеет ряд очень полезных для человека свойств. Как правило, мы выбрасываем его корки и семечки. А это непростительная роскошь, и сейчас мы расскажем вам, почему.

Интересно, но в Китае и Африке семечки от арбуза не выбрасывают, а очень активно используют. Например, китайцы делают из них приправы для множества блюд, а африканцы добавляют в супы.

Ценность арбузных семечек

Арбузная семечка удивительна. Всего в ста граммах семечки находится суточная норма белка, необходимого человеку. То же можно сказать и о жирах, которых в ста граммах 85 процентов от суточной нормы. Вообще, исследования показали, что активные вещества находятся в арбузном семечке в самых больших концентрациях.

Помимо вышесказанного, в арбузном семечке много витамина В. Этот витамин оказывает положительное действие на обменные процессы, способствует улучшению метаболизма. Также хороши семечки арбуза для репродуктивной и нервной системы человека. Для мужчин будет полезен цинк, которого в избытке в семечках. Собственно, с помощью арбузных семечек можно легко очистить пищеварительную систему. Причем очистка пройдет значительно продуктивней, чем от клетчатки.

Цитруллин в арбузе

Эта аминокислота содержится не только в семечках, но и во всем арбузе. Это вещество вырабатывается и самим человеком. Оно очень важно для организма, и поэтому его можно часто найти в составе различных биодобавок. Хорошо оно тем, что усиливает потенцию и стимулирует сердечную деятельность у спортсменов во время усиленных тренировок.

Единственный случай, когда семечки противопоказаны человеку, — это при болезни цитруллинемия. Это тот случай, когда нарушен обмен веществ и организм не вырабатывает эту аминокислоту.

Противопоказания употребления арбузных семечек

Хотя семечки арбуза крайне полезны, они противопоказаны в ряде случаев. Не рекомендуется их употребление детьми до трех лет. Также нежелательно их кушать беременным и мамочкам с грудными детьми. Нельзя употреблять их людям, у которых есть какие-либо нарушения поджелудочной железы, а также при диабете второго типа, ожирении или при воспалениях мочеполовой системы.

Как жарить арбузные семечки

Из арбузных семечек можно получить отличное лакомство или вкусную добавку к другим блюдам. Все что требуется — это высушить семечки на сковороде с толстым дном. Сушить надо, постоянно помешивая до того момента, пока семечки не потемнеют. Затем надо развести в 50 миллилитрах воды чайную ложку соли и протушить семечки в этом растворе, пока он полностью не выкипит.

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