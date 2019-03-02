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Автор Сергей Бухранский

Ленивый дизайн для ленивого дачника

Садоводство » Ландшафт

Многие дачники воспринимают свой участок как место отдыха. В этой статье мы не будем говорить о тех, кто превращает участок в сельхозферму. А затронем те моменты, которые помогут сделать участок райским уголком для семьи и гостей.

Ленивый дизайн для ленивого дачника. 399870.jpeg

Сокращение газона

Если вы хотите отдыхать, а не работать, не бойтесь использовать плитку, брусчатку или декоративный камень. Газон можно сократить или вообще убрать. Достаточно расставить в некоторых местах растения в горшках или контейнерах. Зону отдыха с южной стороны можно обсадить любым диким вьющимся растением, например, девичьим виноградом. Красота неописуемая, а ухода ноль.

Сорняки не помеха

Бороться с сорняками на своем участке вовсе не обязательно. Там, где активно расползаются сорняки, можно высадить большие многолетники. К ним относятся: лаконос, ваточник сирийский, дербенник, мискантус, бузульник, лабазник-шеломайник, роджерсия, волжанка, василек крупноголовый.

Климат и растения

У дачников южных регионов проблем в выборе растений не возникает, а вот в средней полосе это проблема. Поэтому хорошими советом будет обсадить участок хвойником. Это очень красиво и практично, нет надобности в уборке листвы и не требуется непосредственный уход за растениями. Причем можно садить как полноразмерные деревья, так и карликовые, тут все зависит от индивидуального вкуса.

Правильные растения

Несомненно, многолетние растения выигрывают. Посадив их один раз, забываешь об уходе за ними на несколько лет. К тому же не придется возиться с рассадой. Если посадить флоксы, аквилегию (водосборник), лилейники, хосты, папоротники, примулы, гортензии, спиреи и др. Эти растения не нуждаются в прополке и большом количестве воды. Главное, надо правильно выбрать место посадки. Оно должно быть солнечным.

Территория для отдыха

Если невмоготу, то можно оставить несколько грядок позади дома, главное, создать на участке полноценную обстановку для отдыха. Она должна соответствовать потребностям хозяина и быть удобна для гостей. Так хорошо будет смотреться зеленая гостиная, летняя кухня или зона барбекю с уютной беседкой.

Дача и климат

Увы, не получится высаживать на участке все, что только ни пожелает хозяин. Надо понимать, что для каждого растения нужен свой климат. Поэтому перед тем, как посадить что-то новое, узнайте о растении подробнее. Чем неприхотливее растение, тем более приятным будет ваш дачный отдых.

В том, что можно сделать дачный отдых отличным с минимальными затратами, нет ничего сложного. Чем лучше переносит растение климат вашего региона, тем меньше будет за ним ухода.

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