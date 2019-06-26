Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство » Деревья и кустарники
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Яна Кузнецова

Декоративные кустарники для выращивания в тени

Садоводство » Деревья и кустарники print

Солнечные дачные участки, конечно, являются воплощением мечты многих любителей садоводства. Однако не всегда обстоятельства оказываются на нашей стороне. Некоторым довелось иметь участок в средней полосе, где солнце не является слишком частым гостей, другим же достался затененный участок сам по себе. А красоты в саду все равно хочется… Для этих случаев существуют тенелюбивые растения, способные обильно цвести без присутствия солнца. Мы расскажем о разнообразии тенелюбивых кустарников и их особенностях.


Битва дизайнеров. Дачный сезон. Изгородь для кустарников

Читайте также: Багрянник: цветочный шатер для украшения сада

Одним из примеров можно назвать бирючину, которая характеризуется очень густой "кроной" и неприхотливостью к почве. Она хорошо переносит засухи и жару, но к морозам крайне чувствительна, поэтому на период зимовки бирючине требуется дополнительная защита. Последнюю можно обеспечить с помощью мешковины.

Другой пример — кизильник. Обладает прекрасными декоративными качествами благодаря своим кожаным листочкам, имеющих способность краснеть осенью, и ярко-алым ягодам, срок вызревания которых — тоже осень. Правда цветение кизильника отличается некоторой невзрачностью, но это лишь небольшой недочет.

Читайте также: Вейгела: разновидности и правильный уход

Декоративные кустарники для выращивания в тени. 403906.jpeg
Фото: kpi.ua

Магония — еще одно теневыносливое растение, хорошо цветущее на влажных участках. Соцветия магонии выделяются яркими желтыми пятнами на фоне прочих кустарников. Цветения начинается в середине весны и заканчивается к лету, но летом кустарник будет радовать глаз яркой и пышной листвой.

Декоративные кустарники для выращивания в тени. 403907.jpeg
Фото: Цветы на даче

Форзиция — кустарник листопадной формы, крайне популярен и используется в ландшафтном дизайне из-за своего красивого и необычного вида. Его цветы обладают лимонно-желтым оттенком и способны украсить любой участок.

Декоративные кустарники для выращивания в тени. 403908.jpeg
Фото: voronezh-obl.tiu.ru

Великолепным решением будет украсить свой сад с помощью Барбариса Туннберга. Эта разновидность барбариса отличается неповторимым цветом побегов и листвы — ярко-розовым, с переходом в алый. Иногда на листья появляются пятна с более серым оттенком, делающие растение еще более ярким и пестрым. Очень положительным качеством данного кустарника является его неприхотливость к окружающим условиям.

Читайте также: Барбарис: разновидности, посадка, уход

Декоративные кустарники для выращивания в тени. 403909.jpeg
Фото: waterkingdom.com.ua

Растение-хамелеон, листья которого в течение сезона меняются от насыщенного зеленого цвета до оранжевого, розового, алого, белого и даже лилового, — это бересклет. И кроме его листьев, представляющих палитру из всех цветов радуги, бересклет также может похвастаться красивыми яркими плодами, которые не опадают с кустарника до самых морозов. Без сомнения, это растение станет изумительным украшением для любого сада.

Фото превью: Растениевод

Встройте Садовые фантазии в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы сад огород растения тенелюбивые кустарники
Обсудить
Актуальная аналитика
Кошки
Бурма: история породы, характер, уход
Ближний Восток
Причины бед Сирии: либерализм ﻿и провокационное потребление
Православие
Августин: блаженны жаждущие Истины
Новости Все >
Зюганов точно не знает, как распределились голоса на выборах в 1996 году
Двойник Месси опроверг обвинения в совращении 23-х девушек
Главный нарколог России: кальян - это путь к слабоумию
Роскомнадзор начал сбор данных у провайдеров для закона о суверенном Рунете
Дума Тамбова объявила конкурс на пост главы города
Дарт Викторович Вейдер баллотируется в Верховную Раду Украины
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип партии
Оренбургские депутаты после протеста прокуратуры изменят закон о проведении пикетов
В Красноярске родители подарили выпускникам торт в виде надгробий
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Власть
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц Любовь Степушова Россию в ПАСЕ вернула "единая Европа" Любовь Степушова
Комментарии
Глава Росмолодежи не исключил снижения возраста совершеннолетия
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Правительство решило продлить продэмбарго до конца 2020 года
Песков переадресовал вопрос о тратах российских чиновников в командировках
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Министр образования Хакасии считает, что "Горе от ума" написал Радищев
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Зюганов: "Мусорная" проблема из экологической превращается в политическую
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Саратове
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
МВД рекомендует: Общайтесь с детьми
Кальюлайд: Эстонии при демократии и капитализме лучше, чем в СССР
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ