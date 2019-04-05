Правильный уход за клумбами на дачном участке

В начале лета, когда все расцветает, особое внимание следует уделить цветникам на дачных участках. Правильный уход за садовыми композициями приведет к продолжительному цветению их составляющих и к сохранению декоративных качеств последних. В данном материале рассмотрены основные советы и рекомендации по уходу за клумбами.

Композиция на клумбе

Для начала стоит сказать пару слов о способах сотворить максимально привлекательную и яркую клумбу. Чтобы она поражала своей красотой и цветистостью, следует придерживаться следующего правила: высокорослые растения должны располагаться центрально или на задних планах, а на передний следует выдвигать низкорослые растения, обладающие яркими соцветиями. На теневых участках дачи можно высадить разновидности папоротников.

Многолетники на клумбах и уход за ними

Многолетние растения — это постоянные жильцы клумб, их основа. Вокруг них композицию дополняют однолетники и двулетники. Поэтому важно позаботиться об сохранности многолетников.

В начале лета многолетним обитателям клумб требуется подкормка минеральными или органическими удобрениями, которая проводится параллельно с поливом. В каждое ведро с водой рекомендуется добавлять ортоборную кислоту или сульфат железа — по два грамма, соответственно.

Каждой многолетней культуре может требоваться отдельный вид удобрения, именно поэтому следует пользоваться комплексными смесями. Однако они вносятся лишь в случае заметного недомогания цветов — их увядания, пожелтения.

Естественно, что клумбе и всем ее составляющим необходимо регулярное избавление от сорняков, а также рыхление почвы, эти процедуры необходимо совершать в течение всего лета для обеспечения продолжительности цветения.

Для пионов рекомендуется проводить подвязку и удаление боковых бутонов на побеге для получения крупного единичного цвета.

Флоксы нуждаются в обновлении грунта, который не позволит оголяться их корневой системе.

Розам также нужно особое внимание, ведь это растение сильно подвержено воздействию тли. Поэтому розы рекомендуется обрабатывать слабо концентрированным раствором йода.

Уход за однолетниками

Высадка однолетников, таких как астры, бархатцы, петунии, производится в начале июня. Многие из однолетников плохо переносят недостаток воды. Кроме того, после высадки их следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Двулетние растения

Семена двулетников рекомендуется высевать в конце июня. Цветения от них следует ожидать лишь на следующий год. К двулетникам относятся такие растения, как мальва, колокольчик, виола, маргаритка, гвоздика.

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