Как украсить дачу хвойными деревьями

Хвойники поражают своим многообразием видов, форм, окрасок и размеров, а потому их довольно часто используют в дизайне дачных и садовых участков. Хвойные деревья хорошо вписываются в композиции с другими растениями, применяются в ландшафтном дизайне. В этой статье будут рассмотрены некоторые популярные хвойные культуры, их сочетание с прочими растительными элементами и способы применения.

Какие существуют декоративные хвойники?

Неофициально при декорировании участков выделяют несколько типов хвойных растений: высокорослые, среднерослые, низкорослые и коврики (они же газоны). Каждая из групп представляет собой обособленный элемент дизайна и используется в разных случаях.

Высокорослые хвойные культуры

По-другому их называют гренадерами. Естественно, что данный вид является самым величественным, поэтому использовать его советуют на больших открытых участках, чтобы в полной мере оценить открывающуюся красоту.

Можно, однако, использовать гренадеры и на небольших по площади участках в качестве основного фона для прочих растений, им (фоном) обычно служит ствол великанов. Наиболее распространенные и популярные виды гренадеров — это сосна кедровая, одноцветная пихта, туя Брабант.

Основными чертами являются прекрасные декоративные свойства, некая пушистость хвои. Кроме того, данный вид можно до определенной поры использовать как новогоднее дерево, украшая его к праздникам.

Если по какой-либо причине рост дерева превышает ожидания, его можно контролировать. Делается это при помощи несложных процедур прищипывания и подстригания верхушек.

Среднерослые хвойные деревья

Особо красивым видом среднерослой группы является можжевельник всех сортов. Кроме него сюда относятся западная туя, небольшие ели и сосны, пихта цельнолистная, кипарисовик горохоплодный.

Среднерослые хвойники — выбор большинства садоводов, поскольку их внешний вид очень привлекателен, смотрится очень ухоженно. Их используют в качестве основы дизайна сада, в котором планируется выращивание множества цветов и злаков. Данное сочетание считается беспроигрышным.

Низкорослые хвойники

Карликовые сорта — отличное решение для владельцев небольших участков. Они не теряют своей привлекательности и не занимают много места. С помощью мини-форм хвойников можно создавать целые композиции, из них наиболее популярными являются бальзамическая пихта Пикколо, ель Литтл Джем. Иногда карликовые хвойники коллекционируют у себя на участках.

Стелющиеся формы хвойников

С их помощью можно создавать целые газоны и ковровые покрытия. Они вырастают не более нескольких сантиметров в высоту. Сюда можно отнести горизонтальные сорта можжевельника.

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