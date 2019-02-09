Буддлея Давида - русская "осенняя сирень"

Декоративное растение с таким необычным названием — буддлея Давида — настоящая находка не только для ландшафтного дизайнера, но и для любого садовода. Буддлея представляет собой цветущий кустарник высотой до трех метров.
Родиной его считают Южный Китай, где он вырастает до пяти метров и выше благодаря теплому климату. Растение выглядит как раскидистый, пышный кустарник с длинными и изогнутыми ветвями, украшенными конусовидными соцветиями в шапках мелких цветов.
По внешнему виду цветки буддлеи очень напоминают сирень, чем и объясняется ее простонародное название — "осенняя сирень". Этот кустарник насчитывает более ста видов сортов и очень популярен у садоводов во всем мире. Но в России распространен морозостойкий сорт — буддлея Давида, названный так в честь французского ботаника Армана Давида, который первым описал растение.
Кустарник растет очень быстро. Цветение начинается в июне и продолжается до позднего октября. Цветущая буддлея издает запах, напоминающий медовый, жасминный, и привлекает множество насекомых. Опыляют ее преимущественно бабочки.
Цветовое разнообразие кустарника удовлетворит даже искушенного садовода:
— темно-фиолетовый (сорта "Empire Blue", "Dubonnet", "Black Knigt");
— лавандовый (сорт "Bicolor");
— синий (сорта "Adonis Blue", "Asian Moon");
— белый (сорта "Alba", "Silver Frost");
— ярко-розовый (сорт "Pink Delight");
— нежно-розовый (сорт "Fascinating");
— красный, пурпурный (сорта "Miss Ruby", "Purple Prince").
Фантастически красив сорт "Flower Power", когда на одной кисти распускаются цветки самых разных ярких оттенков — оранжевые, лиловые и фиолетовые.
Для посадки буддлеи желательно выбрать солнечное, без сквозняков место. Почва должна быть удобренной, насыщенной известняком и ни в коем случае не заболоченной. Буддлея любит хороший полив, но необходимо позаботиться о дренаже перед посадкой.
Выбирая место для кустарника, нужно учесть его разрастание до трех метров в ширину, поэтому друг от друга кусты нужно высаживать, соблюдая это расстояние.
Самый надежный способ размножения кустарника — черенкование верхними листьями. Делается срез на ветви ниже одного сантиметра от листового узла и веточка окунается в специальный раствор для укоренения, состоящий из песка и перлита. Приблизительно через две недели появляются корешки, и через месяц растение можно пересаживать в открытый грунт.
Лучше всего растение приживается при высадке в почву вместе с землей, в которой развивалась корневая система в горшочке. Если же растение выращивается из семян, то сеять их можно уже в конце зимы, а в конце апреля можно пересаживать в открытый грунт.
Растение нужно подкармливать весной при появлении почек. Лучше всего для этого подходит азот. В середине лета необходимы фосфорные и калийные удобрения, которые обеспечат пышное цветение.
В жаркую погоду необходимо поливать растение утром и вечером, листву опрыскивать.
В случае, если буддлея была высажена в грунт взрослым кустом, сразу после посадки необходимо удалить слабые ветви и укоротить оставшиеся наполовину. На следующий после посадки год молодые ветви-приросты должны быть укорочены на две почки. Бояться обрезки не стоит, новые побеги буддлеи растут очень быстро, и вскоре растение обретет пышную крону.
Буддлею Давида необходимо тщательно укрыть на время зимних морозов. Куст можно засыпать торфом, компостом, листвой, укрыть до третьей почки на побегах слоем мульчи.
И уже на следующее лето кустарник вновь будет радовать глаз пышными соцветиями.
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