Что выбрать: скважину или колодец

Как только человек становится счастливым обладателем дачного участка с садом или огородом, тут же остро становится вопрос о снабжении участка водой. Соответственно, приходится выбирать между бурением скважины или рытьем колодца. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Придется принять во внимание несколько важных моментов.

Когда вы пройдете по соседским участкам, как правило, окажется, что у кого-то есть скважины, а кто-то предпочитает колодцы. Причем каждый из соседей приведет тысячу доводов в пользу своего варианта водоснабжения, но все в один голос заявят, что, не фильтруя, пьют только колодезную воду.

Что ни говори, но в любом случае легче и проще почистить именно колодец.

Нужно иметь в виду, что при строительстве колодца можно попасть в плывун. Обязательно надо поинтересоваться у соседей, сколько у них врытых колец в колодце на их участке. В сухое лето уровень воды может сильно упасть или вода может совсем исчезнуть.

Ржавчина на трубах в скважине может сильно испортить качество воды, а работа насоса делает содержание песка в такой воде намного больше, чем в колодце.

Талая вода или сточные воды значительно проще проникают в колодец. Причем иногда такая вода не годится для питья, и дачникам на этот период приходится обходится привозной водой. Конечно, этого можно избежать, если хорошо герметизировать стыки колодезных колец.

Многое зависит от глубины прохода грунтовой воды. Конечно, если глубина очень большая, то тут выбор очевиден в пользу скважины.

Как правило, колодезная вода по своему составу и мягкости несколько ближе к нормальной питьевой воде, нежели вода из скважины.

Скважина, пробуренная на песчаных породах, имеет свой ресурс и, несомненно, хуже по качеству.

Во всех отношениях постройка колодца — более дешевое предприятие, чем бурение скважины. Причем насосная система, подключенная к колодцу, дешевле насоса на скважине.

Колодец в отличие от скважины нельзя строить поблизости от сливного коллектора, как своего, так и соседского.

Водоснабжение из скважины полностью зависит от электроснабжения, колодец доступен всегда. Скважина должна эксплуатироваться постоянно, иначе она приходит в негодность. Поэтому для тех, кто приезжает только на сезон, скважина не подойдет.

Чтобы пробурить скважину на известняковом грунте, потребуется лицензия, а ее получение — дело довольно хлопотное. Время ее получения растягивается до полугода. С колодцами таких проблем нет.

Перед тем как принять окончательное решение, нужно хорошо все просчитать. Главное — сколько воды вам потребуется. Нужно учесть все нюансы, бани и огородный полив. Только после этого стоит решать, что именно вы хотите построить. Помните, что при расчетах следует увеличить предполагаемый расход на 20-30 процентов.

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