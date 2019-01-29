Применение старой ванны на даче

Нет ничего более полезного для матерого дачника, как ремонт в квартире. Множество того, что должно отправиться на свалку, переезжает на дачу, где верно служит десятками лет. В ход идет все. Например, чайник, который стыдно было показать гостям, на даче обретает новую молодость и смотрится как шедевр антиквариата. Но сегодня речь пойдет о старой ванне. Мы не будем делать ее предметом искусства, а расскажем о ее чисто практическом применении.

Пруд из ванны

Старая ванна просто создана для того, чтобы после многих лет службы в квартире уйти на пенсию и стать живописным прудом. При правильном обустройстве можно сделать настоящий шедевр живой природы. Ванну нужно закопать чуть ниже уровня земли, так останется место для декора кромки, которую можно выложить плиткой, задекорировать растениями, природными камнями, галькой или мхом.

Важно не забыть хорошо закрыть все сливные отверстия. Белый цвет самой ванны не должен пугать, через некоторое время стенки покроются растительностью и пруд примет настоящий природный вид.

В таком пруду даже не нужно сливать на зиму воду. Просто нужно положить в ванну несколько пластиковых бутылок наполненных песком до половины. Единственной проблемой могут быть только рыбки, в таком пруду морозную зиму они не переживут.

Детский бассейн из ванны

Многие подумают, что это моветон. Но это не так, надувные детские бассейны очень быстро и часто рвутся. Причины — сорняки, ветки и сами дети. Каркасные бассейны прочны, но требуют особого обслуживания и ухода, к тому же смотрятся они не очень.

Другое дело — старая ванна. Дети очень активны, и прочная устойчивая ванна будет очень кстати. Во-первых, это выглядит очень стильно и винтажно. Во-вторых, такой водоем необычайно прочен.

Сливное отверстие закрывать не стоит, а в углубление под ванной можно насыпать дренаж, и вода сама будет уходить в почву.

Емкость для полива из ванны

Самый простой способ использовать ванну — сделать из нее емкость для полива растений. В такой ванне вода будет прогреваться и после уходить на полив.

Конечно, ванну надо будет приводить в порядок. Достаточно просто покрасить ее с внешней стороны в темный цвет для лучшего нагрева. А можно заложить каким-то материалом.

Клумба из ванны

Ванна может отлично украсить участок. Все, что для этого нужно, — это найти хорошее место на участке, засыпать в ванну дренаж из битого камня, щебня или керамзита, не закрывать сливное отверстие и покрасить внешнюю сторону ванны в цвет предполагаемых цветов. Все, роскошная дачная клумба готова.

Кстати, по такому принципу в ванне можно выращивать огурцы.

Источник фото: 1dacha-sad.com

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